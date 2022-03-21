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看好高雄房市未來前景 國揚砸近13億元插旗美術館區

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

國揚實業（2505）今（21）日公告董事會與其他六家公司、共砸25.92億元一起投資高雄美術館區1,483.84坪土地，其中公司占比為五成，最快明年推出。

看好高雄未來房市前景，國揚今日宣布與其他六家公司共同投資取得高雄市龍中段194、196、197地號共三筆土地，插旗高雄美術館區精華土地。全案土地總面積達1,483.84億元，換算每坪土地成交均價174.7萬元，總投資金額達25.92億元。

國揚指出，該案位於裕國路、美術東一路上，正對高雄農16公園，地段相當優越，該案國揚占比為五成，亦即公司將投資12.96億元在開發案上。

國揚今日同步公告去年年報，去年公司在總銷37億元「早安國揚」、70億元「國揚矽谷」兩大案交屋入帳下，推升去年全年營收達51.24億元，毛利率為26.5%，營業利益達9.4億元，稅後純益為9.82億元，每股純益達2.58元。

美術館 毛利率 營收 房市

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