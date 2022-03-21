央行前總裁彭淮南換屋了 專家：高齡化時代「這屋」最搶手

高齡83歲的中央銀行前總裁彭淮南最近成功「換屋」了。許多人都知道，彭淮南先前住在台北市大安區麗水街的一棟老公寓裡，不過，彭前總裁近期適逢喬遷之喜，從均價80萬元的老公寓，搬到走路約五分鐘、每坪近150萬元的電梯大廈裡，和台北市長柯文哲還是「厝邊」。

有「14A總裁」封號的彭淮南近日被直擊，和太太賴洋珠手牽手赴中正紀念堂晨運，被問到彭淮南夫婦換屋一事，彭淮南回應，「年紀大了，要換有電梯的房子，以前那個房子沒有電梯」，他也強調，自己換屋不是為了投資，而是因為老舊公寓實在難以加裝電梯。

從彭前總裁換屋，可以看出現行購屋的新趨勢，比起公設比低的老公寓，電梯大廈更受高齡長者青睞。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，高齡化社會影響購屋人心態，購屋人除將電梯列為必要外，也會希望管理妥善，並且不要脫離原有生活圈，高齡長者也成為市區內購屋的中堅族群；另外，很多長者也希望社區24小時管理，萬一有任何需要，就可立刻獲得協助。

據了解，彭前總裁目前居住的社區為屋齡2年的新屋，均價將近150萬，市場成交價約4,000多萬；熟門熟路的當地居民說，附近除了有中正紀念堂可散步外，還有青島豆漿店、東門米粉湯、興記水餃及港點等美食林立，生活機能與環境都很不錯。