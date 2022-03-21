新悅旅行攜手安捷 取得空中休憩商機獨家總代理

引領台灣空中觀光進入新紀元，安捷航空即將推出的「台東空中遊覽」，確定由新悅旅行社取得總代理，雙方21日正式簽署合約，盼將目前全台唯一的空中遊覽體驗逐步推廣至海內外，提供遊客絕無僅有的嶄新視角，從空中俯瞰領略大台東的自然與人文風光，同時搭配差異化的多元服務，提供更豐富有趣的體驗。

耕耘東南亞觀光市場多年的新悅旅行社，擅長開發全新旅遊產品，是全台最早推動旅遊包機直飛峴港及吳哥窟、帶動中越觀光浪潮的旅遊業領導品牌之一。由於新冠疫情衝擊，國際旅遊幾乎全面停擺，新悅旅行社再次憑著敏銳的市場嗅覺，發掘國旅新商機，準備聯手安捷的獨家旅遊商品，主攻台灣空中休憩觀光市場。

不同於先前航空公司以大型客機推出的偽出國及環島包機行程，安捷航空的空中遊覽使用全球最新款、義大利飛機製造商Tecnam生產的P2012九人座飛機，保持3,000英呎以下的飛行高度，讓遊客真正接近地面，細看景點風光。

安捷航空目前預計推出「縱谷」、「東海岸」及「綠島」三條航線，其中「縱谷線」率先登場，旅客自台東機場搭機出發，由南向北進入縱谷，橫越鹿野、關山及池上，俯瞰座落兩大山脈之間阡陌縱橫的美景，春夏季節的綠浪漪漣、秋日金色稻浪翻湧，歲末年終之際更能遙望白皚冬雪覆蓋群山，即使同一條航線，也會因為時節不同變化萬千，景緻各異其趣。

新悅旅行社總經理王志瑞表示，後續空中遊覽將搭配並整合其他的觀光旅宿業者，針對不同客群提供差異化特色服務。另外，空中遊覽也將針對特定時機，推出驚喜行程，包括跨年曙光包機、搭機追逐天文奇景等，提供更豐富多元的體驗。

疫情攪亂海外旅遊市場，卻意外促成國旅商機重生。王志瑞樂觀表示：「因為疫情的關係，臺東年遊客量已經衝破千萬人次，這個時間點更要把握機會，讓國人找回對國旅的信心。目前國內空中休憩市場呈現低度開發狀態，極具發展潛力，但有能力投入這塊領域的業者十分有限，很慶幸安捷航空的積極投入，為國旅找到全新亮點、全新定位，相信在後疫情時代，國旅照樣能夠一路長紅。」

目前，安捷航空投入五階段適航驗證作業，第4階段驗證即將結案，預計未來一個月內即可取得普通航空業許可證（AOC），正式對外營運，開放民眾購票搭乘。