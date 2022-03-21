歌詩達郵輪布局亞洲航線 盼「莎倫娜號」首次來台

擁有超過百年歷史的義大利歌詩達郵輪隨著新冠疫情在全球逐漸趨緩，目前陸續已於歐洲地中海、愛情海、杜拜等地成功復航。隨著近日國際入境限制陸續開放，歌詩達郵輪佈局亞洲，有望迎來台日韓多母港航線，促進在地觀光經濟。

為此歌詩達郵輪計劃調度有「眾神之船—海上的古羅馬」美名的「歌詩達莎倫娜號Costa Serena」配合政府的郵輪產業及觀光復興方向，待國際郵輪航線開放，除了提供國人正宗的義式風情假期外，也有望能夠為台灣帶來高質量的日、韓觀光客。

看好台灣郵輪市場發展 歌詩達郵輪攜手振興在地觀光

義大利歌詩達郵輪進入亞洲市場已邁入第16年，疫情前在臺灣的航次及載客率都有穩定的成長，除了國人熟悉以基隆為母港的航次之外，也開發高雄母港航次，為臺灣觀光發展帶來多元性。隨著新冠疫情狀況逐漸明朗，各國陸續解禁入境限制，紛紛規劃回復旅遊產業振興在地經濟。歌詩達郵輪啟動亞洲航線的佈局規劃，看好台、日、韓多母港國際航線，預期將為三地帶來良好的觀光經濟復甦條件。

同時，歌詩達郵輪協同公衛專家因應在地主管機關最新的防疫規範與條件，積極提升符合規範的船上、船下防疫整合，亦配合政府規劃郵輪帶動在地觀光產業的策略，提出增聘在地工作人員，期望能在亞洲國際航線啟動後與台灣攜手走新冠出陰霾。

期盼眾神之船歌詩達莎倫娜號Costa Serena首次來台