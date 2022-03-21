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店面大洗牌！萬華區店租竟超越大安區

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

疫情時代，商圈出現大洗牌，黃金店面不易租客，反而二線店面崛起，據實價店面租賃資料，北市2021年在租金單價表現上，年增0.8%，平均店租2,410元，其中7個行政區店租上揚，萬華區更是大漲44.3%，平均店租3,523元，成為台北市店租冠軍。

統計資料顯示，台北市2021年全年一樓店面租賃共521筆，與2020相比大減20.3%，減少最多的行政區為大同區，年減50.0%，12個行政區中僅北投區及南港區店面租賃筆數增加。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，疫情雖已趨緩，不過消費行為的改變讓零售業、服務業經營上具挑戰，許多店家未能恢復生息，但商圈空置率提高、房東降租也吸引業者趁勢搶進黃金地段店面，由於這些店面租金就算下修仍屬高水平，故平均店租能不跌反漲。

雖然台北市整體店面租賃筆數大幅衰落，但平均店租卻意外走升，增幅最大為萬華區，年增44.3%，平均店租約每坪3,523元，不僅一舉突破3千大關，更壓過高價地段大安區，成為台北市平均店租冠軍，而大安區雖然名次下滑，平均店租卻微幅成長1.9%，租金單價也破3千元。

郎美囡指出，去年萬華區曾因疫情嚴重受創，但隨著疫情趨緩，經濟活動復甦，過去一位難求的西門町指標地段吸引業者逢低進駐，因而拉高平均租金，至於大安區黃金店面總租過高，不易找到租客，因此高單價租賃越來越少，然而市場回暖、政府大力推動商圈發展，店家亟欲搶進指標商圈增加曝光度，二線店面或巷弄店面與高價店面相比，具有租金價格優勢，吸引店家入駐，進而支撐租金水平緩和上升。

在租賃筆數的增減上，台北市店面租賃去年與前年相比僅2個行政區增加，分別為南港區年增17.6%、北投區年增8.0%，其它10個行政區租賃筆數都下滑，減幅最大是大同區，年減50.0%，大安區年減37.7%，筆數從前年122筆驟降至去年76筆，店面租賃大戶之一中山區也從100筆跌至87筆，跌幅13.0%。

郎美囡分析，去年市場經濟受到振興券帶動而熱絡，但搭上百貨周年慶，消費有向百貨、購物中心集中的趨勢，而國旅興盛也以中部以南、花東、離島為主，台北市各大商圈人潮難復榮景，店面新租約普遍下降，而南港區及北投區因自住比例提升增加內需市場，租賃筆數逆勢上揚。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，通路革命下，店面市場經過盤整已經出現結構性改變，各商圈發展協會及政府勵精圖治，希望振興店面發展，但在消費力沒有提升的狀況下，店家也會精算租金，讓過去一線商圈金店面不再強勢。

店面租金 疫情

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