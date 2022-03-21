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Audi八座充電站加入台泥EARTH HELPER減碳永續積分行動

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
台泥企業團董事長張安平（左）與台灣奧迪總裁安薩瑞在台泥DAKA相見歡，雙方共同推動EARTH_HELPER減碳永續行動讓充電生活與地球共好。台泥／提供
台泥企業團董事長張安平（左）與台灣奧迪總裁安薩瑞在台泥DAKA相見歡，雙方共同推動EARTH_HELPER減碳永續行動讓充電生活與地球共好。台泥／提供

台泥企業團董事長張安平20日與台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）共同宣布，台灣奧迪成為國內首家車廠加入台泥（1101）「EARTH HELPER」永續串聯計畫，雙方共同推動電動車主充電減碳，以及鼓勵車主參加EARTH HELPER低碳與節能行動，形成有力量的減碳社群。

台灣奧迪並邀請純電車系車主前往花蓮秀林鄉的台泥DAKA園區，參與永續微旅及體驗NHΩA.TCC充電服務，車主們也響應DAKA的公益精神，將部分旅費投入當地原住民部落小學的教育基金。

台泥與台灣奧迪從友善環境、關懷在地、具體行動落實ESG與地球共好。張安平表示，Audi在拉丁語中是『聽』的意思，台泥與Audi一樣都在傾聽大眾、社會與環境的聲音，透過EARTH HELPER的串聯合作，希望更多人一起聆聽地球、落實永續行動。

安薩瑞提到，Audi正致力於將永續發展概念融入日常生活，非常高興加入台泥NHΩA.TCC EARTH HELPER的永續串聯計劃，透過與企業共好和環境共好的理念，一起為台灣創造永續的環境。

台泥企業團子公司台泥儲能，於3月3日啟動NHΩA.TCC電動車充電服務，第一站即位於花東指標觀光景點台泥DAKA。DAKA充電站除了固定提撥充電費投入偏鄉部落急難救助基金，台泥同時也發起「EARTH HELPER」行動，號召全台灣電動車主將日常充電轉換為減碳行動，讓每一次充電都能換算為減碳量，以及等同每年為地球植樹的吸碳量。

台灣奧迪除了正式成為NHΩA.TCC的首家車廠永續夥伴，也將邀請全台400位Audi e-tron車主加入EARTH HELPER行動，並於3月份與台泥DAKA共同辦理兩梯次「AUDI X DAKA和平村永續微旅」，總計約15組Audi e-tron車主家庭參與兩天一夜的探索循環經濟永續微旅。電動車主透過參與水泥手作課程、登上礦山觀景台、深入豎井坑道、造訪和平生態工業港一窺珊瑚礁保育成果，了解位於和平的世界唯一一座循環經濟園區的永續運作模式。

此外，Audi e-tron車主家庭也將旅程費用部分投入台泥DAKA所在地的和平國小教育基金，搭乘漢本海洋驛站IRIS鞦韆的費用，也用於優先聘僱當地青年。EARTH HELPER，是每一個人共享一個地球，基本的生活態度。希望透過共享共好共同行動，迎接新能源新生態的生活。

台灣奧迪正式加入EARTH HELPER行動後，4月起各廠牌電動車主到台泥DAKA以及Audi極速充電站使用充電服務，都可以累積EARTH HELPER減碳積分。台灣Audi目前共八個極速充電站加入EARTH HELPER永續積分，後續4月及6月中預計將再有兩處新站點加入。

電動車主參與「EARTH HELPER」依照減碳量自動排行，達到特定目標就可領取勳章，累積減碳量達到最高等級2,000公斤，就會由世界級植物保種基地-辜嚴倬雲植物保種中心將復育成功的珍稀蘭花，以車主的名義，將復育成功的珍稀蘭花種回蘭嶼原棲地，讓車主的減碳努力串聯植物保種行動。不是電動車主的一般民眾，也能與電動車主一樣參與EARTH HELPER永續企業夥伴們舉辦的淨灘、減廢、低碳單車遊程以及在地關懷行動等，累積永續積分，不定期還能獲得各項永續餐飲旅遊體驗券。

明年6月底前「EARTH HELPER」將評選出年度總積分前三名，每組可獲得雲朗觀光規劃的四人同行、五天四夜永續低碳慢旅，並深入位於屏東高樹的世界級植物保種基地，實際參與植物保育工作。

台泥 電動車 減碳

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