店面新時代來臨？大安區平均店租竟輸給這區

大家房屋統計實價店面租賃資料，疫情籠罩下，台北市2021全年一樓店面租賃僅521筆，跟2020年相比大減20%。減少最多的行政區為大同區，年減50%，大安區也大減37%，全年僅76筆。12個行政區中僅北投區及南港區店面租賃筆數增加。

整體店面租賃情況雖大幅衰落，但平均店租卻意外走升0.8%，平均達2,410元，且有7個行政區店租上揚，萬華區更是大漲44%，平均店租達3,523元，打敗大安區，成為台北市店租新龍頭。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，疫情雖趨緩，不過消費行為的改變讓零售業、服務業經營上具挑戰，許多店家未能恢復生息，但商圈空置率提高、房東降租也吸引業者趁勢搶進黃金地段店面，由於這些店面租金就算下修仍屬高水平，因此平均店租能不跌反漲。

其中，萬華區雖曾因疫情重創商圈，但隨著疫情趨緩，經濟活動復甦，過去一位難求的西門町指標地段吸引業者逢低進駐，因而拉高平均租金， 平均店租從一坪2,442元，一舉突破至3,523元，大增1,081元。

至於大安區黃金店面總租金過高，不易找到租客，因此高單價租賃越來越少，然而市場回暖、政府大力推動商圈發展，店家亟欲搶進指標商圈增加曝光度，二線店面或巷弄店面與高價店面相比，具有租金價格優勢，吸引店家入駐，進而支撐租金水平緩和上升。

租賃筆數增減上，台北市店面租賃去年與前年相比僅2個行政區增加，分別為南港區年增17%、北投區年增8%，其它10個行政區都下滑，大同區年減50%最多，大安區年減37%，筆數從122筆降至去年76筆。店面租賃大戶中山區也從100筆跌至87筆。跌幅13%。

郎美囡分析，去年雖有振興券帶動消費，但消費有向百貨、購物中心集中的趨勢，國旅興盛也以中部以南、花東、離島為主，台北市各大商圈人潮難復榮景，店面新租約普遍下降，而南港區及北投區因自住比例提升增加內需市場，租賃筆數逆勢上揚。