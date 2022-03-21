快訊

台日混血少女遭虐殺焚屍 老父求判凶嫌死刑終未能如願

土耳其無人機在俄烏戰大顯身手 但真能取代傳統戰機？

湖北榮成5400萬美元ESG連結聯貸案 新光銀主辦

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導

金融業致力推動ESG，新光金（2888）子公司新光銀行主辦榮成紙業（1909）旗下湖北榮成再生科技有限公司連結ESG永續指標5年期聯貸案。本案原預計募集4500萬元，在金融同業熱烈支持及踴躍參貸下，最終認購達203%，並以5400萬美元結案，於3月18日完成簽約，顯示金融業對榮成紙業集團營運績效及永續發展策略，給予高度肯定與認同。

榮成紙業為亞洲前十大、台灣第二大的工紙大廠，公司長期重視循環經濟、節能減碳、清潔生產等永續議題，秉持「環保科技、低碳造紙、綠色包裝」的經營理念，致力於高效率利用資源的環保高新技術，將垃圾中的廢紙再生，製成商品的包裝用紙箱，每噸工紙產品排碳量低於0.8噸CO2e、每噸廢紙回收纖維超過91%、廠內每一滴水可循環使用22次以上、廢水透過好氧及厭氧處理，發展沼氣再生能源，取代傳統化石燃料，可降低碳排放、廢水末端的生物污泥透過獨家專利技術將污泥中的纖維回用，達到污泥零排放。

榮成全方位落實循環經濟模式與節能減碳的永續發展目標，結合核心技術取得BS 8001循環經濟商業模式屬成熟度最佳化Level 4 Optimizing 等級認證，更於 110 年分別獲頒 BSI「永續韌性傑出獎」及TCSA「台灣永續企業績優獎」和「企業永續報告獎」等三大獎項，對於環保、節能等永續發展不遺餘力。

本次聯貸案獲得八家銀行支持，新光銀行為主辦行暨額度管理行，華南銀行為共同主辦暨文件管理行，另有彰化銀行、高雄銀行、上海商銀及安泰銀行一同參與共同主辦。

榮成紙業 環保

延伸閱讀

新光銀行 主辦湖北榮成5400萬美金ESG連結聯貸案

創新論壇／國泰金投資長程淑芬：責任投資 扮ESG推進器

如何辨識真綠與漂綠？落實ESG須透過系統性思考找解方

兆豐銀行狂掃聯貸市場 獲最佳聯貸及主辦雙冠王

相關新聞

店面新時代來臨？大安區平均店租竟輸給這區

大家房屋統計實價店面租賃資料，疫情籠罩下，台北市2021全年一樓店面租賃僅521筆，跟2020年相比大減20%。減少最多...

搶瘋了！大魯閣零股股東單周暴增逾萬人 股價連三日攻頂

大魯閣（1432）因股東會紀念品吸睛，將透過「大魯閣集團APP」提供價值超過2800元的抵用券、買一送一券，且零股也可以...

喜新厭舊！桃園人愛新屋 每5人僅1人買30年老屋

內政部不動產資訊平台最新資料顯示，六都以桃園人最愛買新屋，去年第四季屋齡5年內交易占比21.7%，其中1年內占14.9%...

國衛院研究：幹細胞結合3D列印技術打造預血管化組織

國家衛生研究院今（21）日宣布，該院細胞及系統醫學研究所所長林秀芳研究員、與國立清華大學化學工程學系副教授王潔帶領合作研...

湖北榮成ESG連結聯貸案簽約 認購203%

榮成（1909）旗下湖北榮成再生科技與新光銀行總行完成簽約。本案原預計募集美金4,500萬元，在金融業熱烈支持及踴躍參貸...

創新論壇／國泰金投資長程淑芬：責任投資 扮ESG推進器

全球氣候變化問題日益嚴重，加上疫情威脅，企業如何制定永續策略，強化營運韌性，已成最大考題。台灣最大機構投資者國泰金控喊出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。