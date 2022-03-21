搶瘋了！大魯閣零股股東單周暴增逾萬人 股價連三日攻頂

大魯閣（1432）因股東會紀念品吸睛，將透過「大魯閣集團APP」提供價值超過2800元的抵用券、買一送一券，且零股也可以領取，公司公布股東會紀念品以來，股價狂飆，且小股東人數大增，單周暴增逾萬人，小股民瘋搶零股，不僅造成大魯閣交易量爆量，也推升股價短線漲幅逾四成。

根據集保中心統計資料，大魯閣截至上周五，持股不及1張的股東人數增加到63,859人，單周增加12,828人，持股1張到5張的股東人數也增加到8,497人，單周增加2,506人，整體股東人數由5.8萬人暴增到7.3萬人，增加1.5萬餘人。

由於大魯閣股東會紀念品言明「股東持股不限股數，均予發放」，以大魯閣目前股價換算等於不到20元的銅板價，就可以換到2,800元的抵用券，相當划算，吸引不少小股民搶購零股。

大魯閣能如此大方回饋股東，與其營業項目的特性也有關。大魯閣主要事業包括大魯閣棒壘球打擊場，大魯閣保齡球館、桃園的大魯閣卡丁車場、遊戲愛樂園、新竹大魯閣『福湯岩盤浴』及ROLLER 186滑輪場，由於每年都是固定的設備成本攤提，人事成本也固定，增加場管的使用率額外增加的成本十分有限，反而讓更多人認識大魯閣、體驗設施，帶進客流量，又能回饋股東，效益頗多。