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國衛院研究：幹細胞結合3D列印技術打造預血管化組織

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
國衛院今日舉行記者會發布研究成果，國衛院細胞系統所所長林秀芳（左起）：、清大化工所副教授王潔、國衛院細胞系統所蔣偉程博士後研究員與國衛院院長梁賡義合照。國衛院／提供
國衛院今日舉行記者會發布研究成果，國衛院細胞系統所所長林秀芳（左起）：、清大化工所副教授王潔、國衛院細胞系統所蔣偉程博士後研究員與國衛院院長梁賡義合照。國衛院／提供

國家衛生研究院今（21）日宣布，該院細胞及系統醫學研究所所長林秀芳研究員、與國立清華大學化學工程學系副教授王潔帶領合作研究團隊，共同開發出結合幹細胞3D列印支架之高通透性「預血管化組織構建體」，研究成果已提出專利合作條約(PCT)與中華民國專利申請，於2021年7月刊登在國際期刊《Biofabrication》。

國衛院表示，現代醫學科技持續進步，但要修復或取代已失去功能的器官仍十分困難。如何使受損或失去的人體組織再生，解決器官移植的問題，讓再生醫學領域更具多元的醫療應用性，組織工程與再生醫學相關研究有機會為此帶來一線曙光。然在研發過程中，經常因欠缺足夠的血管細胞或缺少合適的生物支架，導致內部物質的傳遞極受擴散性的影響，限制了複雜的生物組織建構。因此，如何預先建立精準血管網路系統是發展人造器官上極其重要之課題。

國衛院這次公布的研究成果，首要克服血管細胞數量稀少以及來源取得不易之難題，團隊運用幹細胞特性，將其增殖並分化成血管前趨細胞，接續誘導成血管內皮細胞並鑑定其相關性質。同時有鑑於傳統製備細胞培養支架的方法較難控制支架的精細結構，導致產生過多的孔隙或可供細胞附著的表面積不足。

因此，研究團隊採用可光固化兼具生物相容性與降解性之高分子材料—聚癸二酸甘油酯丙烯酸[poly (glycerol sebacate) acrylate, PGSA]，配合新興3D列印技術，以六角微米邊框搭配旋轉階梯式構想並改良加上側邊之孔洞，不僅提升細胞貼附面積同時亦增加垂直與水平通透率，藉此提供一個高細胞貼附率與高通透性之微環境。

在研究過程中發現，優化後的PGSA相較於其它候選之生物材料，更具備了促進血管前趨細胞分化成血管內皮細胞之能力，於是進一步結合幹細胞分化後之血管前趨細胞、與3D列印之PGSA立體支架，經誘導成血管內皮細胞之程序，建構出「預血管化組織構建體」。

在治療缺血性創傷動物實驗發現，移植此構建體在與受傷部位組織結合後，以非侵入式雷射散斑對比影像分析，顯示移植部位有血流蓄積情形，且由組織化學染色進一步證實移植此構建體相較於其它組別，能顯著促進受損部位的血管生成。

「預血管化組織構建體」提供一個血管新生的新穎技術，不僅可幫助如糖尿病周邊血管阻塞、或其他缺血性疾病之治療，未來亦可成為體外不同組織或器官工程所需之血管系統，並與其它種類細胞進行搭配開發出人造組織或器官，作為藥物測試或器官移植之用，讓再生醫學領域更具多元的醫療應用性。

3D列印 幹細胞

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