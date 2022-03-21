北市會展獎旅第二期贊助4月開跑 為商務客入境超前部署
因應開放商務旅客入境，會展獎旅活動即將復甦，為吸引國際會議展覽來臺北舉辦，創造會展觀光商機，台北市觀光傳播局4月1日起至4月30日受理2022年度第二期國際會議、展覽及獎勵旅遊贊助申請。為振興後疫情時代之會展產業，國際會議及展覽之贊助在原有實體活動外，亦開放混合型（實體及線上）、線上活動申請。
觀光傳播局針對不同階段的MICE(Meeting、Incentive Travel、Convention、Exhibition)提供不同的贊助與協助內容：
爭取階段：提供經費贊助、「市長支持信」。
推廣階段：提供「市長歡迎信」、「購買臺北市雙層觀光巴士票券優惠折扣」、「提供城市意象宣傳影片」等行政協助。
舉辦階段：除提供「悠遊卡」、舉辦經費贊助外，本次也開放線上國際會議及國際展覽之申請，鼓勵業者透過混合型活動度過後疫情時代危機，並協助數位轉型。
觀傳局特別提醒，贊助額度將視活動規模與其是否具重要影響性等指標，並依審查結果核定贊助。有意提出申請的單位請至「台北市政府市民服務大平臺」下載相關申請表單，並可線上提出申請。
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