創業當老闆》熱心長輩「給大錢」支持 竟會危及營運？

摘要 1.對許多創業者來說，募資金額多於預期，看似就是一件好事。有人給錢，為何不拿呢？ 2.額外的錢聽起來不錯，但沒有錢是免費的。當募資金額超過原先設定目標，創業者應該思考：這些額外資金，會帶來哪些負面效果？ 3.額外資金，可能會稀釋既有投資人股權，影響原先設定的里程碑，甚至造成下一輪募資的困難。

上週，一位新創公司的同業說，她有一個募資問題想請教。我上一次見到她是6個月前，那時她剛開始籌集A輪融資。我問她，現在情況如何？

她說，好消息是，她已經完成了理想目標金額的2/3。這在疫情大流行的封鎖警戒期間，相當不容易，她感到很欣慰。但問題來了，她現在發現：自己能籌到的錢，似乎比預期中更多。

她說，前陣子她被介紹給一位非常支持年輕一代的天使投資人，對方是認識她父母的家族朋友，看了她的商業計劃書後，他提出非常慷慨的投資金額，比她剩下的1/3還大得多。

她該怎麼辦？因為他是一個受人尊敬的長輩，也是一個家族朋友，她不想失禮，但她也在想：是否該拒絕他的投資？是否該只要求對方提供1/3的金額以完成這一輪融資？她的朋友們都建議她，別人想給你錢，直接拿錢就是了，不用多問。但她很猶豫。

融資金額多於預期，不該「張手接受」？

要回答這個問題，要先了解她目前的情況：她最近一輪的募資要結束了，她是否有任何重要的里程碑？她會在未來幾個月內達到嗎？公司能夠損益兩平，或成長到一定規模嗎？

接著再深想一層：她最初的募資金額足以達到這些里程碑嗎？她的董事會怎麼想？她現有的投資者是否會在意額外的股權稀釋？最重要的是，創辦人本人呢？她自己是否仔細計算過自己未來1到2年的所有營運費用和需求？她是否確認過最初的募資目標？這個原始金額是否讓她感到自在？還是不太有自信？

假設，她對原始設定的目標金額很有信心，而她現有的投資者也批准了這個最初的目標，現在這筆額外的資金注入，會讓股權被稀釋，投資者可能不會太高興。

假設，她認為最初的款項規模可以至少維持18個月，她可以用這些時間來實現營運里程碑，這樣她就可以在下一輪募資中展示很多東西，以更大的規模、更好的表現帶來更高估值。

在這種情況下，是的，她清楚自己不需要這筆錢，她也清楚自己可以在12到18個月後，會達到她承諾的里程碑，帶著更好的業績和更大的公司規模來進行下一輪融資。那麼，她應該盡可能禮貌地向那位天使投資人解釋這些細節。試著讓他明白：這一輪她只需要他的一部分錢，非常歡迎他在下一輪再次跟進。

沒有錢是免費的

很多人會說，有人想給錢，為什麼不接受呢？我們不應該盡可能多拿錢嗎？理想的原則是，對於每一輪募資，做好功課、研究，並對下一階段的營運目標極具信心，我們就拿自己需要的錢，剛剛好就好。

如果我們拿得少，當然我們只會有較少的時間來實現我們承諾的目標，因此在達成下一階段目標之前可能會用完錢。但如果我們拿得多了，那麼現有的投資者和董事會可能會立即做出負面反應，並對我們未來的決定不信任。同時，它會稀釋所有現有投資者和原始創始團隊，這可能是不必要的。

此外，如果我們在本輪中拿了太多錢並且太快燒光資金，那麼在下一輪募資，我們可能會承受巨大的壓力，要去解釋：為什麼我們在不需要的情況下就拿了這麼多錢？為什麼我們過去12到18個月的收入或規模績效與我們所花費的資金數量不成比例？為什麼會以比我們最初計劃還要快的規模成長？

額外的錢聽起來不錯，但沒有錢是真正免費的。

當然，這條規則也有一些例外。例如，當我們認為可能很快就會出現嚴重的衰退，未來1到2年的募資可能極具挑戰性。或者突然的外部因素，例如很長時間的封鎖或戰爭，使獲得融資、貸款或外部資金變得更加困難，並且產業內的許多公司可能會耗盡資金，那持有額外現金就變得很重要。

但在正常情況下，整體募資原則很簡單。我們應該只募我們需的金額，剛剛好就好。

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