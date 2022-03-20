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唐水蛇助茭白筍長成「水蛇腰美人腿」拿下綠保標章認證
「唐水蛇」屬於珍貴稀有的二級保育動物，林務局羅東林管處與宜蘭大學在三芝張姓農民的混作水梯田裡，調查發現500多尾唐水蛇，不但保育數量成效佳，而且在田裡栽種的茭白筍甘甜飽滿，孕育「水蛇腰美人腿」成為市場特殊農產，最近更獲得綠色保育產品認證。
唐水蛇早年分布台灣北部低海拔的水田、濕地、排水溝渠等淡水環境，後來農地變遷、棲地環境劣化，數量大幅減少。林務局羅東林區管理處「國土生態保育綠色網絡」計畫，聚焦在台北三芝推動保育與農業能兼容的友善生產環境，為唐水蛇營造健康棲息空間。
拿下綠保標章的張姓農戶，其水梯田的灌溉水源獨立，農事工作及使用機具皆為自家獨力完成，且無福壽螺危害，環境狀況良好，擁有穩定柴棺龜（保育類一級）、唐水蛇（保育類二級）及鉛色水蛇(保育類三級)等瀕危物種。
林務局羅東林區管理處與三芝張姓農戶合作推動唐水蛇保育，委託人禾環境倫理發展基金會輔導農戶轉型生態友善農法，孕育出「水蛇腰美人腿」茭白筍，栽種過程不使用農藥，也不使用化學肥料，品質衛生安全，香甜可口，最近獲得慈心有機農業發展基金會發給綠色保育產品證書，以後上市的茭白筍就可以掛上綠色保育標章。
羅東林管處表示，林務局與慈心基金會從2011年開始推出綠色保育標章，目的以「生態保育」角度切入「農業生產」，鼓勵農友增加友善耕作面積，善待土地耕作，與昆蟲、鳥類或保育動物共享一塊田，栽培對人好、動物好、環境好的產品，例如宜蘭壯圍鄉「田董米」也是綠保產品之一。
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