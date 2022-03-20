快訊

前克宮情報人士：傳普亭要「核戰撤離演習」 高官震驚

24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唐水蛇助茭白筍長成「水蛇腰美人腿」拿下綠保標章認證

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
綠色保育標章鼓勵農民採取友善農作，栽培出對人好、動物好、環境好的產品。圖／羅東林管處提供
綠色保育標章鼓勵農民採取友善農作，栽培出對人好、動物好、環境好的產品。圖／羅東林管處提供

「唐水蛇」屬於珍貴稀有的二級保育動物，林務局羅東林管處與宜蘭大學在三芝張姓農民的混作水梯田裡，調查發現500多尾唐水蛇，不但保育數量成效佳，而且在田裡栽種的茭白筍甘甜飽滿，孕育「水蛇腰美人腿」成為市場特殊農產，最近更獲得綠色保育產品認證。

唐水蛇早年分布台灣北部低海拔的水田、濕地、排水溝渠等淡水環境，後來農地變遷、棲地環境劣化，數量大幅減少。林務局羅東林區管理處「國土生態保育綠色網絡」計畫，聚焦在台北三芝推動保育與農業能兼容的友善生產環境，為唐水蛇營造健康棲息空間。

拿下綠保標章的張姓農戶，其水梯田的灌溉水源獨立，農事工作及使用機具皆為自家獨力完成，且無福壽螺危害，環境狀況良好，擁有穩定柴棺龜（保育類一級）、唐水蛇（保育類二級）及鉛色水蛇(保育類三級)等瀕危物種。

林務局羅東林區管理處與三芝張姓農戶合作推動唐水蛇保育，委託人禾環境倫理發展基金會輔導農戶轉型生態友善農法，孕育出「水蛇腰美人腿」茭白筍，栽種過程不使用農藥，也不使用化學肥料，品質衛生安全，香甜可口，最近獲得慈心有機農業發展基金會發給綠色保育產品證書，以後上市的茭白筍就可以掛上綠色保育標章。

羅東林管處表示，林務局與慈心基金會從2011年開始推出綠色保育標章，目的以「生態保育」角度切入「農業生產」，鼓勵農友增加友善耕作面積，善待土地耕作，與昆蟲、鳥類或保育動物共享一塊田，栽培對人好、動物好、環境好的產品，例如宜蘭壯圍鄉「田董米」也是綠保產品之一。

綠色保育標章鼓勵農民採取友善農作，栽培出對人好、動物好、環境好的產品。圖／羅東林管處提供
綠色保育標章鼓勵農民採取友善農作，栽培出對人好、動物好、環境好的產品。圖／羅東林管處提供
「唐水蛇」屬於珍貴稀有的二級保育動物，林務局羅東林管處與宜蘭大學在三芝張姓農民的水梯田，調查發現500多尾唐水蛇，保育數量成效佳。圖／羅東林管處提供
「唐水蛇」屬於珍貴稀有的二級保育動物，林務局羅東林管處與宜蘭大學在三芝張姓農民的水梯田，調查發現500多尾唐水蛇，保育數量成效佳。圖／羅東林管處提供
在復育唐水蛇的水田裡栽種的茭白筍，甘甜飽滿，獲得綠保標章認證。圖／羅東林管處提供
在復育唐水蛇的水田裡栽種的茭白筍，甘甜飽滿，獲得綠保標章認證。圖／羅東林管處提供
在復育唐水蛇的水田裡栽種茭白筍，甘甜飽滿，「水蛇腰美人腿」成為市場特殊品牌，最近獲得綠色保育產品認證。圖／羅東林管處提供
在復育唐水蛇的水田裡栽種茭白筍，甘甜飽滿，「水蛇腰美人腿」成為市場特殊品牌，最近獲得綠色保育產品認證。圖／羅東林管處提供

生態保育 農業

延伸閱讀

南投草鞋墩雅舍登錄為歷史建築 擬重現林業風華

布袋廢鹽田8隻黑面琵鷺死亡 保育人士要求加強巡護

保育「四大神獸」之一台灣狐蝠 花蓮縣府辦8場次夜觀

僅原民有條件可獵 新竹縣8溪流列護漁保育區全面禁捕

相關新聞

創業當老闆》熱心長輩「給大錢」支持 竟會危及營運？

上週，一位新創公司的同業說，她有一個募資問題想請教。我上一次見到她是6個月前，那時她剛開始籌集A輪融資。我問她，現在情況如何？

唐水蛇助茭白筍長成「水蛇腰美人腿」拿下綠保標章認證

「唐水蛇」屬於珍貴稀有的二級保育動物，林務局羅東林管處與宜蘭大學在三芝張姓農民的混作水梯田裡，調查發現500多尾唐水蛇，...

磐石會拚永續 力推ESG

國內最大上市櫃企業家聯誼組織「磐石會」昨（19）日舉行會長交接典禮，新任會長百和興業董事長鄭國烟宣布，以「零碳未來，共創...

證交所總經理簡立忠：資本市場成長動能強

台灣證券交易所總經理簡立忠昨（19）日參加磐石會長交接典禮時表示，面對俄烏戰爭等地緣政治衝擊，國內上市公司今年前二月營收...

永慶 23日分享下季房產趨勢

高房價未解，永慶房產集團於23日舉行「2022年第2季房產趨勢前瞻報告」說明會，分享房市的「民調分析」和「房市展望」兩大...

東元22日秀智慧城應用

智慧城市展3月22日盛大登場，各廠商紛紛推出今年度新產品，東元近幾年都是整合集團旗下企業參展，分別以AI、物聯網新能源等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。