鄧志浩X姬一國《春天第一響》聯展在台中羿廊登場
藝術玩家鄧志浩X聲音美學藝術家姬一國，首場抽象藝術+聲音美學音響聯展《春天第一響》，今(19)日舉行「笑傲江湖」開展音樂會，由鄧志浩彈唱結合姬一國的音響聯合匯演，現場音樂界與藝文界貴賓雲集，共同參與。
《春天第一響》自即日起至4月29日在「羿廊」展出。民眾可以體驗羿麗的相關產品、參與藝術家創作展演、品味手沖咖啡的純粹、交流咖啡豆烘焙樂趣。
跨足美術、音樂、戲劇的藝術玩家鄧志浩，不僅是民歌歌手、詞曲作者、作家、演員、劇作家和導演，更是自學成才、繪畫創作人生的藝術玩家，其作品內蘊豐碩多元、創作背景纏綿，交織著空靈靜謐、烈焰奔騰在生命底無盡的奧妙。
初齡10歲即孤身勇闖音響世界探索之旅的聲音美學藝術家姬一國，只因“愛聲音”的初心沒有隨年華老去，因而頑童般地重拾已被人們遺忘的真空管，卸掉她的不美，將電晶體世界的霸氣，心細大膽的與之結合，堪稱美絕。
鄧志浩如此鉅作，愛戀之餘，耳際迴盪著姬一國指間時而溫柔婉約、時而震撼奔騰的樂音，二者交融，耳而目之，構畫出時間與空間、心靈與現實的悸動；身臨其境，是盛宴、是感動、更是享受。
姬一國的音響傳奇自1974年說起，當年尚是國中一年級的姬一國，被愛炫的表哥拿著他電子科的作業：一台自己組裝的收音機，引動玩心，伸手向老媽要了50元買了此生的第一包電子材料，懵懂地探索“電”的世界，幾經嘗試，轉動channel，當聲音從小殼子裡傳來，霎時心內竟感動莫名，自此，開啟了他聲音美學的奇妙之旅。
姬一國畢業後任福茂工程師，現任姬氏音響燈光影視工程總工程師，曾受聘國立政治大學藝文中心劇場組、清華大學音樂性社團的指導老師，且各大重要表演場地音響的養護工程，舉凡國家劇院、國家音樂廳、林口體育館、國父紀念館、社教館、中廣、教育電台、華視、中視、台視、雅弦錄音室、中油國光廳等，因專業委任規劃養護執行業界口碑已逾30年。
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