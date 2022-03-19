鄧志浩X姬一國《春天第一響》聯展在台中羿廊登場

藝術玩家鄧志浩X聲音美學藝術家姬一國，首場抽象藝術+聲音美學音響聯展《春天第一響》，今(19)日舉行「笑傲江湖」開展音樂會，由鄧志浩彈唱結合姬一國的音響聯合匯演，現場音樂界與藝文界貴賓雲集，共同參與。

《春天第一響》自即日起至4月29日在「羿廊」展出。民眾可以體驗羿麗的相關產品、參與藝術家創作展演、品味手沖咖啡的純粹、交流咖啡豆烘焙樂趣。

跨足美術、音樂、戲劇的藝術玩家鄧志浩，不僅是民歌歌手、詞曲作者、作家、演員、劇作家和導演，更是自學成才、繪畫創作人生的藝術玩家，其作品內蘊豐碩多元、創作背景纏綿，交織著空靈靜謐、烈焰奔騰在生命底無盡的奧妙。

初齡10歲即孤身勇闖音響世界探索之旅的聲音美學藝術家姬一國，只因“愛聲音”的初心沒有隨年華老去，因而頑童般地重拾已被人們遺忘的真空管，卸掉她的不美，將電晶體世界的霸氣，心細大膽的與之結合，堪稱美絕。

鄧志浩如此鉅作，愛戀之餘，耳際迴盪著姬一國指間時而溫柔婉約、時而震撼奔騰的樂音，二者交融，耳而目之，構畫出時間與空間、心靈與現實的悸動；身臨其境，是盛宴、是感動、更是享受。

姬一國的音響傳奇自1974年說起，當年尚是國中一年級的姬一國，被愛炫的表哥拿著他電子科的作業：一台自己組裝的收音機，引動玩心，伸手向老媽要了50元買了此生的第一包電子材料，懵懂地探索“電”的世界，幾經嘗試，轉動channel，當聲音從小殼子裡傳來，霎時心內竟感動莫名，自此，開啟了他聲音美學的奇妙之旅。