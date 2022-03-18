東元經營權之爭後 黃茂雄：二代目前很和樂
東元（1504）今年舉行今年空調新產品發表會，集團會長黃茂雄及董事長邱純枝親自出席，對於外界關心去年經營權之爭之後情況，對此黃茂雄笑著說，現在都很好，孩子有空都會回家看父母，針對國內電力問題，黃茂雄認為，台灣要解決台灣缺電問題，一定要中央政府、地方政府及民眾，三者全力合作才能讓台灣供電長期穩定充足。
對於外界關心去年東元經營權之爭之後，目前家裡情況，對此黃茂雄笑著說，這件事我一年就跟大家說，不會有事的，這件事也一定很快就過去了，現在就是這個情況，都沒事了，現在孩子有空都會常常回來看爸媽，氣氛和樂都很好。
此外，對於近期國內高度討論的國內用電問題，黃茂雄表示，台灣的用電問題，若是單純只靠台灣電力公司是不夠的，一定要中央政府、地方政府及一般民眾三者要通力合作，否則要解決用電問題會很困難。
對於今年的東元及產業前景，黃茂雄表示，若是單看東元，東元的營運前景沒有悲觀的理由，國內家電大廠經過這麼多年來，東元目前營運相對好，維持進步相當不容易，且東元不斷做很多投資，未來營運目標清楚，就是未來三至五年，將以綠能、車電、為重要發展主軸，尤其在電動車領域一定會積極參與，相信也會有好的表現。
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