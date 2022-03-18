台驊投控砸4.9億元 購北市信義區B辦大樓

台驊投控（2636）今（18）日公告，以4.98億元購置北市「揚昇忠孝大樓」17樓，共374.79坪（含2個車位），扣掉2車位，換算每坪139.9萬元，創近三年B辦單坪價格新高，市場專家分析，台驊投控本就在同一棟大樓的12樓，推測應該是地緣關係以及公司擴編需求，加上現階段北市商辦稀缺，價格才會來到近140萬，此筆交易可說是賣的非常漂亮。

「揚昇忠孝大樓」座落在台北市忠孝東路四段563號，台驊投控以4.98億元買下17層樓及兩個車位，扣掉車位，共計350.07坪，總價約4.9億元，換算每坪139.9萬元。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，揚昇忠孝大樓位在信義計畫區，鄰近捷運市政府站，地緣位置相當好，雖然該B級商辦大樓屋齡逾有33年，但現在北市商辦市場供不應求，A辦大樓空置率極低，相當難買，且企業通常在購置商用不動產上，屋齡非首要考量，主要會衡量商辦租戶是否為知名企業，好提升品牌效應，或是辦公樓層格局上是否為一層一戶、兩戶。

丁玟甄指出，目前北市B辦大樓，位在主要幹道上的產品，大約單坪介在90-120萬之間，「揚昇忠孝大樓」此次售出的高價位，推測應為台驊投控有擴編需求，直接購置同棟大樓較為方便。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，眼下商辦大樓多見都更，加上台商回流，不論AB辦都顯供不應求，該商辦大樓雖然老舊，但距離信義計畫區一路之隔，B辦租金有單坪約2000元的身價，使用空間大，都會是未來出租優勢，且也確實有包括投資公司在內，大量的商辦設址該處，顯見搶手度，而以價位推估，該大樓過去交易多在單坪百萬元，此次單價扣除車位有約高出三、四成的幅度，投資、自用兩相宜下，印證商辦市場熱度不減。