永豐餘越南、大陸工紙開工率正常 五方向拚創新轉型

永豐餘投控（1907）今（18）日召開法說會，永豐餘副總殷國堂表示，目前包括越南、中國等工紙廠開工率皆正常，展望今年，疫情是主要關注的，政經情勢的變動很難預料，國際貨運物流若能得到有效紓解，全球經濟活動較易回到常軌。永豐餘將審慎評估營運風險，以五大發展方向，並持續創新轉型。

殷國堂表示，越南、大陸工紙現階段確實面臨疫情和物流的影響，尤其中國大陸客戶有的需求比較弱，但消長之間，會做調節，現階段不會太憂心工紙和紙器廠，如果政經和物流可以走出困頓，就可以審慎樂觀。

永豐餘表示，面對國際2050年淨零碳排趨勢、歐盟規劃採行碳邊境調整機制，及國際各廠綠色供應鏈要求等挑戰，2022年永豐餘將以「醣」為發展基礎，低碳、低耗能、去石化為三大策略，朝五大目標邁進。

第一個目標是能源管理，降低化石燃料使用量提升再生能源占比，並以智能化應用減少能源耗損。第二，擴大循環經濟影響力，將跨出廠區，把廢棄物資源化的技術帶進跨產業，以提高台灣再生能源自主性。第三醣材料，以永豐餘學院平台跨國際、跨學科的醣科學討論為本，持續開發醣經濟下的新材料，以替代人類生活中無所不在的石化塑料。第四，智慧製造數位轉型，以AIoT工業互聯網科技、區塊鏈應用，加強各子公司上下游生態鏈成型。第五，持續新創公司之投資與孵化：推動子公司在台上市規劃，並孵育其他具潛力事業群。

永豐餘2021年合併營收852.99億，各事業群市場需求穩健，帶動營收較2020年同期成長16.5%。雖受到疫情及原物料成本上揚的壓力，2021年合併營業利益達80.11億，較2020年同期成長43%。2021年稅後淨利歸屬於母公司52.04億元，每股稅後盈餘新台幣3.13元。董事會決議每股配發現金股利1.50元，配發金額與去年相當。

永豐餘第4季合併營收為216.48億，因第旺季需求增加，營收較去年同期成長3.5%。但因各事業群受第3季大陸能耗雙控政策及國際貨運塞港問題影響，造成原物料、燃煤成本、運輸成本等大幅上漲，第4季合併營業利益為32.84億元。營業外收入與支出方面，來自元太及其他轉投資的權益法認列關聯企業收入因營運獲利提升，第4季每股稅後盈餘0.39元。