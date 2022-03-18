志聖五年捐500萬給逢甲大學 激勵師生組節能減碳團隊

「淨零排放」已成為全球政府與產業的必修課題，ESG評級更是公司治理的關鍵指標。今年響應Environment （環境）面向，志聖工業（2467）與逢甲大學共同於植樹節推出團隊創新激勵發展基金，以推動志聖ESG永續企業相關學術活動為核心，用五年500萬無條件捐贈逢甲的方式來激勵師生共組團隊，在節能減碳的路上與在地產官學界攜手前行。

志聖是以光熱為技術核心，從工業用烤箱起家，55年來發展成為印刷電路板、面板及半導體產業的關鍵設備供應商。乘著台灣產業轉型的浪潮，從機械製造轉型升級為解決方案供應商，積極深根本業，創新研發，並在2006年邁出與逢甲產學合作的步伐，秉持著產學間接軌互惠的理念，志聖年年開放實習機會及企業參訪活動，已累計超過500名以上的逢甲各系院學生到志聖進行企業參訪。

志聖於2010年成立「技術委員會」，對內推動技術紮根，於各廠區辦理技術研討會，由同仁發表技術簡報，邀請外部學者專家出席，年年特邀逢甲大學師長擔任技術研討會評審，更於2020年起加入逢甲國際產學聯盟，隔年進駐逢甲大學智慧創新港（i-Hub），攜手共建數位發展基地，預計成立模擬中心、電漿科技聯合實驗室、人才培訓營以及技術研發營地。針對先進設備的設計、機構與熱流模擬、半導體封裝設備發展、智慧車載定位及電漿蝕刻製程建置等方面，積極展開產學合作與人才培訓，以提升相關技術與人才學用合一。

志聖以淨零永續為己任，持續精進核心技術，尤其在製程解決方案上開發節能設備，更能幫助客戶從源頭縮減碳足跡。志聖近年針對G5、G6現有 LCD color filter 加熱設備廢熱回收系統，更開發出新一代的節能產品，其熱交換率可以達到92%，每台設備節能後等同種下2千餘棵樹，於晶圓廠與封測客戶而言，預估只要1.5到2年就可以因為節能省電而回收節能系統的投資，不僅成為客戶高報酬的選配機制，更是友善地球的綠色製造。

志聖董事長梁茂生有感於環境意識的建立不易，不僅在企業內部推廣，從生產管理要求供應商減塑減廢，以多次回收使用的塑膠棧板取代一次性木頭棧板、落實下腳料再生利用；更要從教育的濫觴培植能與時勢接軌的產業人才，透過此次合作計畫，從學校開始建構團隊，透過多樣的創新活動落實產業人才的培養，成為淨零排放的力量。