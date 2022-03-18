2022台北生技獎開放徵件 競賽總獎金高達600萬元

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
「2022台北生技獎」即日起至5月2日止開放徵件，競賽總獎金高達600萬元。圖/北市產業發展局提供
「2022台北生技獎」即日起至5月2日止開放徵件，競賽總獎金高達600萬元。圖/北市產業發展局提供

「2022台北生技獎」即日起徵件，「台北生技獎」是生技領域全國唯一提供高額獎金獎勵生技企業國際化及發掘創新標的競賽，即日起至5月2日止開放徵件，競賽總獎金高達600萬元，以「創新技術獎」、「國際躍進獎」、「技轉合作獎」、「跨域卓越獎」等四大領域進行徵選，歡迎全國優秀生技企業、醫療院所、學研單位，以及結合生技研發之數位科技相關業者報名參加，共同角逐台灣生技榮譽桂冠，報名網站：Bio@Taipei台北生技網站(https://www.biodriven.taipei/tw)。

北市府表示，「台北生技獎」今邁入第19年，憑持著公平、嚴謹與專業的審查機制，迄今已表揚全台優秀生技企業與學研單位230件研發績優標的，頒發總獎勵金已逾1億元，成功發掘台灣生技產業標竿企業，並為其打造最佳曝光宣傳平台。

另疫情觸動數位經濟新時代來臨，生技企業紛紛導入數位科技，智慧醫療、精準醫療被視為下一個「護國神山」產業，「台北生技獎」於2021年新增「跨域卓越獎」獎項，鼓勵生技與數位科技跨域整合研發，並歡迎非生技領域公司及醫療院所申請參賽;去年首度徵件即獲企業及醫療院所踴躍角逐，今年在原金獎及銀獎下，再特別增加銅獎獎項，以實質鼓勵及協助北市生技產業數位轉型與升級。

「台北生技獎」獲獎廠商除可獲得高額獎金外，未來還有機會與台北市政府一同組團前往海外參加國際大型生技展覽，藉由國際生技舞台實質開拓海外潛力市場，有效提升企業整體形象與能見度。另為協助本市生技企業掌握產業趨勢與脈動，今年度將以疫後新時代為主軸，自4月起陸續規劃多場「台北生技小聚」交流活動，針對再生醫療、CDMO、精準健康未來展望，以及生技業者布局國際市場解密等主題，邀約專家學者進行精闢對談與交流 。

欲瞭解更多相關報名事宜請逕洽「2022台北生技獎」工作小組02-26982989分機03300、01954 王小姐或尚小姐洽詢，或歡迎前往北市府產業局官網：http://www.doed.gov.taipei及Bio@Taipei臺北生技官方網站: www.biodriven.taipei/tw/

生技產業 灣生

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