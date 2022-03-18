逛成功中繼市場使用悠遊付 筆筆可享10%回饋

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
成功中繼市場自3月18日起正式營業，身為攤商好朋友的悠遊付不缺席，推出長達一個月的回饋活動共襄盛舉。圖/悠遊卡公司提供
成功中繼市場自3月18日起正式營業，身為攤商好朋友的悠遊付不缺席，推出長達一個月的回饋活動共襄盛舉。圖/悠遊卡公司提供

坐落在成功國宅前的成功市場至今使用超過30年，今年進行改建，原有攤商遷移至鄰近的成功中繼市場繼續做生意，再經過一個月的試營運後，成功中繼市場自3月18日起正式營業，身為攤商好朋友的悠遊付不缺席，推出長達一個月的回饋活動共襄盛舉。

成功中繼市場是繼南門中繼市場後，大量導入悠遊付的公有零售市場，目前已有約八成攤商加入悠遊付，包括生鮮蔬果、南北雜貨及2樓的美食街，都可以使用悠遊付進行消費。

自3月18日起至4月17日止，在成功中繼市場使用悠遊付支付，筆筆皆享10%回饋，每悠遊付帳戶回饋上限100元悠遊付儲值金；悠遊付會員活動期間還可在成功中繼市場內掃描領券QR code，週週皆可領「$25現金回饋券」一張，領好領滿又多了100元的加菜金。

活動期間悠遊付也將在成功中繼市場駐點，讓想加入悠遊付的民眾可以立即註冊、隨即開始領券使用，活動期間註冊成功並完成支付綁定的民眾，可獲贈購物袋一個，每天限量發送。

悠遊付 國宅

延伸閱讀

鋼價大漲成功市場預算需追加 柯文哲拜託議員多幫忙

台北成功中繼市場3/18開幕 推電子支付加碼回饋

基隆提振公有零售市場買氣 辦4場歌廳秀、抽16台除濕機

陳以信籲重新認定「國軍加菜金作業處理規定」適用範圍

相關新聞

民不與官鬥！蔡明忠兄弟送NCC屬意華視上52台

民不與官鬥！蔡明忠、蔡明興兄弟旗下台灣第二大有線電視多系統營運商（MSO）凱擘近期遞件申請，讓NCC屬意的「華視」上黃金...

台積電找政治學博士 企業與政府對話的要領和戒律

台積電最近公開徵求「具有政治經濟學相關領域博士學位的『商業情報分析師』，須對地緣政治、經濟變化的轉變，和對 IC 產業供應鏈影響有精闢了解者」，掀起了一波討論的熱潮。這個職缺主要的工作，推論應該是研判政治對企業的影響，並且提出溝通的對策，將來也許更進一步提出預判的評估機制，避免受到傷害，降低政治帶來的風險。

如何與政府對話 企業必修的一堂課

最近全球晶片大缺貨，美、德、日各國政府紛紛向台灣要求至各國設廠，在當地製造晶片以滿足戰略性需求，充分顯示經貿活動的背後都有政府的影子。尤其在今年2月美國通過了「美國競爭法」、歐盟通過了「歐洲晶片法案」，使一向與政治絶緣著稱的台積電也必須正視政治溝通的重要性。

華碩被點名、Uniqlo表錯態 地緣政治成台商必修課

3月10日，烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在推特（Twitter）公開呼籲台灣跨國科技公司華碩加入抵制俄羅斯行列。

基建撐腰 工業電腦訂單滿手

萬物皆漲的高通膨時代，大家只好勒緊褲帶，花錢自然會更為謹慎。消費縮手預期已引發市場對企業獲利的擔憂，導致股市在歷經評價修正後，再次面臨獲利修正的調整，進一步加深跌勢。

河靜越鋼開漲盤 中鋼帶勁

台塑越南河靜鋼廠昨（17）日開出新盤價，熱軋底材每公噸大漲95美元（約新台幣2,680元），凸顯東南亞鋼市旺盛，亞洲鋼鐵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。