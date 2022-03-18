大略-KY旗下飯店轉型為防疫旅館 3月以來股價飆逾六成

大略-KY（4804）近年轉型為連鎖飯店，主要經營據點皆在中國大陸，目前旗下共有四間飯店、一間婚禮會所，近日因旗下位於上海閔行區的維也納精品連鎖酒店3月以來被當地政府徵招作為防疫旅館，住房率一下拉升，帶動股價表現，3月以來股價大漲逾六成。

法人表示，由於上海今年以來在變種病毒的侵略下，病例數出現攀升，不利當地婚宴與一般連鎖旅館的經營。但大略-KY旗下的維也納精品連鎖酒店在上海疫情管控期間 ，因加入防疫酒店，使營運擺脫今年1、2月期間的低迷，是股價上漲的動能。

根據當地規定，防疫旅館每人住房價格為400元人民幣，若加計餐費則為500人民幣，預期防疫旅館的業務將至少持續到今年年底，估今年可帶來1億元（新台幣）的營收貢獻。

大略-KY在2019年開始進行轉型，將原有婚宴會所改裝為連鎖旅館，與中國本土的飯店管理方合作，並以共同經營連鎖品牌「璞爵國際酒店」及加盟「維也納酒店集團」方式進入連鎖飯店市場。另外，在2020年第2季再開出了寶御酒店，此連鎖旅館位在後外灘，房間數約500間客房，每房均價人民幣500~800元，為自有品牌，也是目前旗下旅館房價較高者。

大略-KY表示，雖然疫情對連鎖飯店以及婚宴市場造成衝擊，不過，去年旗下飯店的住房率仍有六、七成的水準。