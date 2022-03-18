房市熱！年後轉職潮 永慶房屋年輕求職者爆量、年增2成

房市熱，市場前景看好，吸引求職者目光，根據永慶房屋數據統計，永慶房屋年後履歷量激增，年增超過1成，其中26歲以下求職者，較去年同期增加近2成，每週面試破百人，永慶指出，讓首年賺取百萬年薪、2年晉升管理職的業務同仁大有人在。入職永慶房屋滿3年以上的經紀人，甚至已有近45%的人成功購屋。

永慶房屋人資部資深經理塗振宏分析，經歷過新冠疫情震盪後，許多受到疫情影響的轉職者，紛紛尋找受疫情影響較小、同時薪資成長幅度高的工作。台灣房市在疫情期間依舊穩定，甚至因國內經濟表現傑出而暢旺，帶動房仲工作收入看好，成為年輕人和轉職者的目標。疫情期間永慶房屋透過「專人導覽」和「實境找房」等數位賞屋科技，在維持客戶服務的同時也能減少人流接觸，讓永慶房屋在疫情期間逆勢成長，也成為求職者們挑戰不動產產業時的首選企業。

塗振宏強調，永慶提供業務新人前九個月每月五萬的收入保障，讓求職者在學習期間的生活都有靠山；而且該項收入保障不需綁約、也不會東扣西扣，也不需要爆肝工作。

至於求職者最在意的薪獎部分，經紀人除了優渥的業績獎金之外，還可以額外爭取「海外旅遊獎勵」和每個人最高250萬元「幸福成家基金」，且2021年的「幸福成家基金」已發出1.1億元。

塗振宏點出，現今的年輕求職者除了在薪獎條件上，也特別看重企業的核心價值。永慶房屋「先誠實再成交」的誠信理念，以及捍衛消費者購售屋權益的精神，特別獲得年輕求職者的廣泛認同和支持，也是26歲以下新鮮人履歷量成長的主因之一。

塗振宏表示，應徵永慶房屋經紀人職位不需相關經驗，除了提供業界最優前九個月每月五萬的收入保障外，公司亦備有完整教育訓練以及師徒制度，傳授專業房地產知識和寶貴實務經驗，確保所有業務新人都能迅速上手。只要對房地產有興趣和熱忱，想要賺取高薪，都歡迎成為永慶房屋的一份子。

此外，永慶房屋亦於3月開始，在台大、淡江、政大校園和花博爭艷館展開一系列的徵才活動。