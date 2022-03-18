吳清源率環島團啟程：我是三陽董事長 所以我環島

我是三陽董事長，所以我環島。三陽董事長吳清源今（18）日率領的KRNBT環島團今天啟程。

在台灣，環島是人生中必須要做的事情，用機車來環島也是最能代表台灣人熱情、無懼困難的精神，我也希望藉此活動推廣機車環島文化，連我都勇於嘗試了，希望大家都能走出舒適圈，挑戰自我。讓SYM陪你圓滿築夢！

「沒挑戰過的，都是別人的故事，我是三陽董事長，一輩子一定要環島一次！」吳清源這樣說。

吳清源在啟程誓師時說，隨著這幾年SYM的新產品不斷努力創新，經銷通路齊心協力創造佳績，我們也很開心SYM三陽機車這品牌越來越受到大眾們的青睞，反映在銷量、也反映在口碑上，這對不管是研、開、發、生產、企劃以及所有的三陽工業同仁還有經銷商夥伴，都是一件非常鼓舞人心的事。這表示，我們確實走在正確的道路上，三陽的產品及服務體驗滿足了台灣消費者的需求。

接下來將會是長期且艱辛的市場拉鋸戰，更要回歸初衷，「產品為本，服務至上」不只滿足需求，更要超越期待。身為機車製造公司的董事長，更要身先士卒，率先騎乘最新推出的KRNBT挑戰台灣4極點環島，期盼在這次的環島挑戰，讓大家知道三陽機車的高性能與好品質，同時鼓舞經銷夥伴，更有信心迎向接下來的挑戰。