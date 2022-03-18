台積電找政治學博士 企業與政府對話的要領和戒律

台積電最近公開徵求「具有政治經濟學相關領域博士學位的『商業情報分析師』，須對地緣政治、經濟變化的轉變，和對 IC 產業供應鏈影響有精闢了解者」，掀起了一波討論的熱潮。這個職缺主要的工作，推論應該是研判政治對企業的影響，並且提出溝通的對策，將來也許更進一步提出預判的評估機制，避免受到傷害，降低政治帶來的風險。這也是台積電有史以來第一次招考政治學博士來擔任此項工作，充分顯示了企業為了永續的發展必須與政府對話。

在政治學裡面提到政策溝通的討論，大多是以強調溝通的效果為主要領域，強調的是如何表達和如何說話，很少討論什麼話不要說，才不會誤入政治溝通的禁區，影響了溝通效果。

尹章中以他在行政、立法機關服務40多年的觀察，在三月十七日對政大資管所博士班演講中，提供他的心得，分享企業與政府對話的要領和戒律。

企業和政府的對話，攸關企業的發展和利益至鉅，是非常嚴肅的大事，擔任企業對話的代表必須熟悉官場語言，事先要有充分準備，臨場之際也需瞭解要領，才可獲得良好的效果。對話的要領，包括：

（1） 誠信原則：不可說出一句虛假的話、不可引用不實的數據或故意隱藏必要的資訊，如此會降低雙方互信。

（2） 專業原則：對法令、規範、案例要有充分認知，不可一問三不知、答非所問或含混不清，如果以張飛打岳飛的手段，意圖矇混過關更不可取。

（3） 信賴原則：要展現高度的誠意，追求公益大於私利，尤其不可以私心私利傷害社會公益，陷政府於不義，才能贏得對手信任。

（4） 分際原則：不可超越分際、授權，造成講話不算話或承諾不能兌現的情況。

（5） 忍辱原則：縱使雙方立場不一致，也必須保有一定的禮貌，切忌不可直球對決，公開叫板，逞一時之快，產生更大的衝突。

至於對話失敗的原因很多，有些是觀念或基本立場差距太大，有些則是對話沒有遵守戒律，造成破局，非常可惜。

尹章中提出曾國藩的「六不說」供企業參考，當成對話的戒律，不要輕易觸犯。

「六不說」為：

（1）不說直話：太過直白的語言，無法感受彼此的善意，反而會產生反感，直白的話說多便是白目的人。

（2）不說閒話：有話在會議上理性討論，不透過媒體放話，更不必在背後放冷箭，或透過媒體放話，網路帶風向攻擊自己的對手，容易造成難以修補的傷害。

（3）不說怨話：溝通是持續的，中間有挫折也不必灰心，如有不順心之處也不必口出惡言、說出怨話，徒然造成雙方的裂痕，難以彌補，做人留一線，他日好相見。

（4）不說狂話：有幾分證據說幾分話，有幾分實力才能有多少承擔，狂言狂語，通常會令對手產生反感，有時會付出慘痛的代價。

（5）不說胡話：輕率之言、輕許之諾，皆為胡話，只會讓彼此留下更糟糕的印象，甚至造成不可信任的結果。

（6）不說惡話：雙方對抗縱使沒有交集，沒有達成圓滿的期待，也不可口出惡言惡語，使雙方失去彼此尊敬，縱使重啟對話也不易有好的結果。

在未來的政治環境之下，企業與政府對話的機會將會越來越多，企業也必須思考這一個全新的課題。