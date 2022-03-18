最近全球晶片大缺貨，美、德、日各國政府紛紛向台灣要求至各國設廠，在當地製造晶片以滿足戰略性需求，充分顯示經貿活動的背後都有政府的影子。尤其在今年2月美國通過了「美國競爭法」、歐盟通過了「歐洲晶片法案」，使一向與政治絶緣著稱的台積電也必須正視政治溝通的重要性；2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，美國拜登政府立即宣布制裁措施，將切斷俄國半數高科技產品進口，打斷俄國經濟多元化和支撐軍事的能力，台積電也配合參與了制裁。由於國際政治激烈的變化，台積電也史無前例的延攬「商業情報分析師」，必須具有政治學博士、研究美中台關係並且有四年以上資料分析市場研究經驗，台積電正在迎向這一波政治帶來的巨大衝擊。

現在企業CEO也必須瞭解政治趨勢，甚至成為政治家，所以企業與政府之間相互影響日益密切，二者溝通對話更形重要，政治大學商學院資管研究所博士班，於三月十七日，特別邀請泰山企業董事尹章中發表「如何與政府對話-企業必修的一堂課」專題演講，深入剖析企業與政府如何理性、善意、積極的對話，以創造雙贏。尹章中長期在政府部門工作長達43年，他以豐富的經驗分析指出，企業面對與政府對話，經常遇到四個難題。第一，政府組織龐雜，分工難以釐清，有時分屬不同部會主管，企業無所適從；第二，溝通渠道不明，許多新興產業最常遇到的是法令不夠周延、權責分工不明，業務歸屬不清，幾乎找不到窗口；第三，溝通技巧有待改進，政府和企業思維、觀點、考量的因素有落差，未必一致，常會雞同鴨講，沒有交集；第四，國際因素變遷迅速，企業期待政府的因應措施、調整的速度和幅度，往往難以滿足企業要求。

尹章中以國內最著名的台新金介入彰銀的案例分析，台新金於2005年以每股26.12 元，總額365億元，取得彰銀22.55％的股權，成為彰銀最大的股東，意圖入主彰銀，但16年來始終未能如願。

在漫長的16年之間，歷經陳水扁、馬英九、蔡英文三任總統，也歷經了兩次政黨輪替，行政院長歷經了謝長廷、蘇貞昌、張俊雄、劉兆玄、吳敦義、陳冲、江宜樺、毛治國、張善政、林全、賴清德、蘇貞昌等12位院長；財政部長也歷經了林全、呂桔誠、何志欽、李瑞倉、李述德、張盛和、許虞哲、蘇建榮等8位部長都未能解決。時隔16年之後，終於在2020年8月27日行政院長蘇貞昌公開表示最終處理原則，「一是政府不會把彰銀讓給台新金，二是不會讓台新金吃虧」，因而露出了曙光。

尹章中說，長達16年的艱苦對抗是什麼概念呢？就是台新金打了兩個八年抗戰，比第一次、第二次世界大戰加起來的10年還要超過六年，當年就讀國小一年級的小朋友，經過16年今年剛好是大學畢業；做為一個長期觀察者，尹章中說，在這一場戰役中，就政治策略的角度來分析，有四大特色，其一是陣地戰，財政部有彰化銀行的官股主導權，台新金擁有彰銀最多的股權，雙方固守陣地，堅守原則，永不退讓；其二是組織戰，雙方擁有優秀的律師團隊及政治幕僚，各為其主，各自算計圖謀，雙方都算成功；其三是持久戰，雙方堅持16年可謂史上最經典的戰役，雙方都耗盡了心血，夠累也夠嗆的了；其四是機遇戰，歷經12任院長和8位財政部長，雙方運用法律、政治、溝通、遊說各種途徑，每當首長易人，情境一變，一定會提出新的策略，意圖打破僵局，可惜機會大都是擦邊球，未能如願。

總結這16年的經驗，台新金和政府雙方均獲得了寶貴的經驗，各有「二得」，在政府方面，當年彰化銀行財務惡化之際，引進台新金介入，政府沒有運用大量的公有資金，成功的協助彰銀渡過風險，解決問題，在完成階段任務後，政府又讓台新金平順的退場，政府守住了國家資產也守住了國人的底線；政府成功地借重民間企業的力量解決了公共政策的難題，對公私協力合作得到新的認知。至於台新金方面，與政府機關長達16年的溝通及經營的人脈，將是台新金無可替代的企業資產，這種資產是書本上從來沒有教過的知識也是金錢買不到的資產；台新金順利合併保德信人壽，壯大了事業版圖成為擁有銀行、保險、證券三大核心引擎的金控公司，縱使過程辛苦，點滴在心頭，終究苦盡甘來，圓滿落幕。

從政治溝通的角度來觀察，雙方16年的交手，台新金董事長吳東亮果然是老派的銀行家，始終保持溫文儒雅的風度、謙和的初心，不動怒、不出惡言、耐心打完這一場苦戰。尹章中對吳東亮給予極高的評價，他稱讚吳東亮堪稱「企業最佳溝通者」，所以，尹章中送吳東亮兩句話，一是宋朝黃庭堅所言「百戰百勝，不如一忍；百言百當，不如一默」；二是明朝憨山大師勸世歌「吃些虧處原無礙，退讓三分也不妨，春日才看楊柳綠，秋風又見菊花黃」，只是煙花易冷，春去秋來， 16寒暑也算是苦其心志，堅忍其性。

尹章中最後總結，這一場史上最長、最有研究價值的案例中淬取的經驗是企業與政府對話必須秉持理性、善意、積極為本，才能達到溝通對話的目的。