六都最夯10社區曝 鄉林皇居一年14萬人次瀏覽居冠
全台哪些中古社區最多人看？樂屋網統計去年六都最多買方線上瀏覽的中古社區，第一名為台中「鄉林皇居」，去年累積近14萬次瀏覽數，平均一天約375個；其次為高雄「悅誠」、「高雄85大樓」、台南「長億城」，全台十大熱門社區全由中南部一手包辦。
樂屋網表示，「鄉林皇居」是鄉林建設在台中市代表作之一，總戶數442戶，屋齡約近12年，公設豐富，包括無邊際泳池、休閒會館、三溫暖等，符合退休族群的需求；近年房市暢旺，七期豪宅價格水漲船高，只和七期相隔著一條台灣大道的「鄉林皇居」，不用30萬元的單價更顯競爭力，因此獲得不少買方詢問。
亞軍「悅誠」去年也獲得了8萬多次的瀏覽數，該社區位於北高雄，為舊左營眷村改建的社區，總戶數達700戶，基地面積超過3千坪，光是中庭造景就有870坪，屬於大型造鎮規模，主要規劃正2房和小3房住家，吸引不少想買新大樓但預算有限的買方。
依據內政部實價登錄資訊顯示，「悅誠」去年成交逾百戶，其中超過一半是轉手第2次以上，轉手速度相當快。
第三和第四名分別為「高雄85大樓」和「長億城」，兩者的瀏覽數都逼近7萬次。「高雄85大樓」是亞洲新灣區的著名地標，周遭商圈、百貨林立，總戶數達1500多戶，目前釋出多半以小套房為主。
「長億城」在台南市永康區近北區，周遭有奇美醫院、大橋車站等，從套房到4房都有，總戶數高達1700多戶，選擇相當多元，且同樣地段精華、交通便捷、生活機能佳，從自住到置產收租的買方皆有。
樂屋網調研中心經理洪安怡指出，這些熱門社區大都有戶數多、價格低廉等優點，有些還位處精華地段，交通便捷，因而吸引不少買方關注；不過她也提醒，熱門社區有時是因為拋售的量體較多，因此累積瀏覽數也高。由於戶數多，常有買賣的社區，也可能會有住戶流動太快、出入複雜，管理不易等問題。
她表示，實務上指名度超高的社區，更可能因為較少釋出，反而不在熱門榜上，買方下手前，務必先多方打聽社區管理素質，從自身需求出發，審慎評估為佳。
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