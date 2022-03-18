六都最夯10社區曝 鄉林皇居一年14萬人次瀏覽居冠

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
鄉林皇居 記者游智文／攝影
鄉林皇居 記者游智文／攝影

全台哪些中古社區最多人看？樂屋網統計去年六都最多買方線上瀏覽的中古社區，第一名為台中「鄉林皇居」，去年累積近14萬次瀏覽數，平均一天約375個；其次為高雄「悅誠」、「高雄85大樓」、台南「長億城」，全台十大熱門社區全由中南部一手包辦。

樂屋網表示，「鄉林皇居」是鄉林建設在台中市代表作之一，總戶數442戶，屋齡約近12年，公設豐富，包括無邊際泳池、休閒會館、三溫暖等，符合退休族群的需求；近年房市暢旺，七期豪宅價格水漲船高，只和七期相隔著一條台灣大道的「鄉林皇居」，不用30萬元的單價更顯競爭力，因此獲得不少買方詢問。

亞軍「悅誠」去年也獲得了8萬多次的瀏覽數，該社區位於北高雄，為舊左營眷村改建的社區，總戶數達700戶，基地面積超過3千坪，光是中庭造景就有870坪，屬於大型造鎮規模，主要規劃正2房和小3房住家，吸引不少想買新大樓但預算有限的買方。

依據內政部實價登錄資訊顯示，「悅誠」去年成交逾百戶，其中超過一半是轉手第2次以上，轉手速度相當快。

第三和第四名分別為「高雄85大樓」和「長億城」，兩者的瀏覽數都逼近7萬次。「高雄85大樓」是亞洲新灣區的著名地標，周遭商圈、百貨林立，總戶數達1500多戶，目前釋出多半以小套房為主。

「長億城」在台南市永康區近北區，周遭有奇美醫院、大橋車站等，從套房到4房都有，總戶數高達1700多戶，選擇相當多元，且同樣地段精華、交通便捷、生活機能佳，從自住到置產收租的買方皆有。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，這些熱門社區大都有戶數多、價格低廉等優點，有些還位處精華地段，交通便捷，因而吸引不少買方關注；不過她也提醒，熱門社區有時是因為拋售的量體較多，因此累積瀏覽數也高。由於戶數多，常有買賣的社區，也可能會有住戶流動太快、出入複雜，管理不易等問題。

她表示，實務上指名度超高的社區，更可能因為較少釋出，反而不在熱門榜上，買方下手前，務必先多方打聽社區管理素質，從自身需求出發，審慎評估為佳。

資料來源／樂居網
資料來源／樂居網

鄉林 豪宅 實價登錄

延伸閱讀

國泰 260 億奪標底定！桃園高鐵站前CBD佰億招商，效應引爆 站前中央商務區第一排，蛋黃區全面沸騰

台中武陵社區活動中心今落成 提供市民多元活動空間

苗縣拉升疫苗覆蓋率 宣布社區50人揪團即「到宅」施打

桃園區設第6處托育家園 報名到3月底

相關新聞

民不與官鬥！蔡明忠兄弟送NCC屬意華視上52台

民不與官鬥！蔡明忠、蔡明興兄弟旗下台灣第二大有線電視多系統營運商（MSO）凱擘近期遞件申請，讓NCC屬意的「華視」上黃金...

台積電找政治學博士 企業與政府對話的要領和戒律

台積電最近公開徵求「具有政治經濟學相關領域博士學位的『商業情報分析師』，須對地緣政治、經濟變化的轉變，和對 IC 產業供應鏈影響有精闢了解者」，掀起了一波討論的熱潮。這個職缺主要的工作，推論應該是研判政治對企業的影響，並且提出溝通的對策，將來也許更進一步提出預判的評估機制，避免受到傷害，降低政治帶來的風險。

如何與政府對話 企業必修的一堂課

最近全球晶片大缺貨，美、德、日各國政府紛紛向台灣要求至各國設廠，在當地製造晶片以滿足戰略性需求，充分顯示經貿活動的背後都有政府的影子。尤其在今年2月美國通過了「美國競爭法」、歐盟通過了「歐洲晶片法案」，使一向與政治絶緣著稱的台積電也必須正視政治溝通的重要性。

華碩被點名、Uniqlo表錯態 地緣政治成台商必修課

3月10日，烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在推特（Twitter）公開呼籲台灣跨國科技公司華碩加入抵制俄羅斯行列。

基建撐腰 工業電腦訂單滿手

萬物皆漲的高通膨時代，大家只好勒緊褲帶，花錢自然會更為謹慎。消費縮手預期已引發市場對企業獲利的擔憂，導致股市在歷經評價修正後，再次面臨獲利修正的調整，進一步加深跌勢。

河靜越鋼開漲盤 中鋼帶勁

台塑越南河靜鋼廠昨（17）日開出新盤價，熱軋底材每公噸大漲95美元（約新台幣2,680元），凸顯東南亞鋼市旺盛，亞洲鋼鐵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。