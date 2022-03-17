台中福華「豪吧雲端廚房」搶市 線上訂購線下取貨

看準冷凍餐飲商機，台中福華大飯店今(17)日宣布，將原本位於一樓大廳旁的酒吧轉型為「豪吧雲端廚房」，並訂19日開幕營運，現場將展示百種冷凍商品與每日新鮮出爐的麵包與蛋糕，消費者可以線上訂購線下取貨。

疫情衝擊，不少飯店增加觸角複合經營，在官網串聯起線上購物商城，從O2O(Online To Offline線上到線下)，賣起各式飯店美饌與備品。

而新開幕的「豪吧雲端廚房」不只O2O，更要強化B2C(Business To Customer企業往顧客端)服務，方便中部顧客可就近選購。

台中福華大飯店自2021年起經營線上商城迄今，集結超過百樣冷凍商品，從經典江浙佳餚、港式煲湯、歐陸主菜、素食餐、生酮餐點、無麩質糕點等，業績挹注不俗，光是冷凍年菜業績一項，更首度超過常溫年菜外帶。

豪吧雲端廚房19日(週六)開幕當天，將結合當紅台劇「華燈初上」主題推出多項開幕優惠，包括：符合復古主題裝扮，參加華燈初上復古派對享免費餐點、福袋任你裝5折優惠、擲骰樂拿好禮、拍照打卡贈渣男特調等活動，要讓顧客滿載而歸。

台中福華大飯店代理總經理鄭鴻儒表示，原本以提供住宿與餐飲服務為主的飯店業，在疫情衝擊下，加速飯店轉型或多觸角發展經營，放眼全台各大飯店，不少都推出線上購物商城。

有別於其他飯店，台中福華大飯店結合自身餐飲多年優勢，以及拓展產線的方式，推出百種冷凍商品，產品數量不僅為中部飯店之冠，也瞄準健康飲食之道，推出素食、無麩質糕點、生酮糕點、滋補潤喉的雪蛤燕窩飲等產品，更顯特色。

鄭鴻儒說，此次從線上商城的O2O再強化B2C，將原本一樓酒吧改裝成豪吧雲端廚房，鎖定鄰近住宅區，以及中科、榮總一帶高密度的鄰近主顧客，期盼來豪吧雲端廚房購物可像逛超市一樣，各式冷凍商品採買回家簡單覆熱開伙，輕鬆享用星級美饌，預計能有效帶動線上購物業績成長一至二成。

配合3月19日豪吧雲端廚房開幕，台中福華推出多項開幕優惠，當天中午12點到下午5點有「開幕福袋」五折優惠，包括冷凍商菜、煲湯、伴手禮、麵包等裝滿專屬購物袋，可享該袋總價五折優惠(每人限購一袋)，最多可省千餘元。

當天消費餐飲與入住房客，可至豪吧雲端廚房與現場工作人員擲骰子比大小，擲出點數大於工作人員所擲點數，即贈300元紙本折價券，可至館內餐飲與三溫暖消費折抵使用，歡迎大家一起試手氣。