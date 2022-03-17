汐東線搭配「都更三箭」 汐止未來發展可期

捷運汐東線為新北市長侯友宜任內規劃捷運路線。侯友宜於日前接受本報專訪提到汐東線應盡快動工。若依新北市府「都更三箭」中提到「捷運到哪裡、都更到哪」方向，有望帶動汐止福德路、同興路及大同路等沿線地區都更。

侯友宜於日前接受本報專訪規劃讓汐止跟南港發展一起生技醫療園區，而隨著基隆輕軌場站開發，汐止也要與基隆發展廊帶，更說汐東線要盡快動工，「因為汐止人等太久了，喊了快20年，等太久了。」

而新北市府在2019年宣布推動「都更三箭」翻新新北，第一箭便是「捷運都更」，規劃捷運站周邊區域，最高可享有50%增額容積。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，汐止居民多年來期盼民生汐止線或基隆輕軌帶來地方發展，但因本身具有鐵路，交通建設迫切性不高，再加上開發密度大導致徵收成本驚人，因此整體效率並不高。

與此同時，汐止近期房價約維持在每坪三字頭，近年來汐止主幹線上新案稀少，多數是位於汐止山區的山坡地住宅，但相對熱度也不高。

徐佳馨分析，如今汐科發展超出預期，僅靠鐵路恐讓交通癱瘓。隨著汐東線通車，不僅可以解決當地交通瓶頸，更是讓新北市東側發展得以跟上西側「新五泰」發展速度。

她補充，汐東線不僅連結港湖與汐止，更串聯基隆捷運與台北捷運。汐止過去與基隆生活圈因鐵路已相當緊密，「汐科科技公司招攬人才，不是收到台北人應聘，都是收到來自基隆的履歷」，隨著汐東線及基隆捷運發展，未來有機會形成「住在基隆，工作在汐止」現象。