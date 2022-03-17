華航加碼員工津貼 生育補助調高到3.6萬元

華航（2610）去年獲利寫下全球航空業第一名後，今天宣布加碼員工津貼補助生育補助多七倍，生育補助由5000 元調高為36000 元，並且追朔至本年度1月。

華航今天正式發通知給員工，經歷兩年多疫情對航空業的衝擊，疫情期間各位同仁配合公司政策，奮鬥不懈的堅守崗位，創造全球少數航空業營收、獲利的亮麗表現，去年獲利達93.8億元，EPS 1.67 元，寫下全球航空業佳績，生育補助禮金應該可以調整提高。

華航職福委員會議通過，華航旅遊補助由5000 元調高為6000 元，預計4 月中統一發放；結婚禮金由5000元調高為10000元，追朔至今年度1月；生育補助由5000元調高為36000元，也是追朔至本年度1月。

華航以成為「台灣首選航空公司」的願景飛航全球，展現卓越的管理彈性與靈活的運營能力，應對變化多端的市場趨勢，公司獲利情況下，全面拉升員工福利。華航表示，隨著疫情逐漸解禁下，報復性旅遊可預期，職福會營收來自公司營業額，事業單位應不吝嗇逐步調整各項福利。