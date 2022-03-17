Booking.com「全台特別主題客房住宿」迎接世界睡眠日

3月18日的世界睡眠日即將到來，此節日旨在提醒良好睡眠的重要性。而根據 Booking.com的研究，有超過半數（55%）的台灣旅客表示睡一場好覺能讓他們暫時抽離日復一日的例行公事，恢復精力。而為了讓旅人們有一夜好眠，提供旅客各式絕佳住宿選擇的數位旅遊平台龍頭 Booking.com 特別精選全台五家「特別主題客房住宿」，從「台南」的夢幻童話房型、「嘉義」的森林樹屋到「高雄」的室內露營風帳篷床位，旅人們不妨入住各式主題房型，用超特別的住宿體驗度過世界睡眠日吧。

築樂窩｜童話風房型，房間內就是親子樂園

若想帶全家大小到古都「台南」來場悠閒放鬆之旅，不妨入住親子民宿「築樂窩」，房間內就有溜滑梯，非常適合孩子放電。民宿以童話故事為背景打造，每間房型都有不同主題，從夢幻的灰姑娘南瓜馬車、公主城堡床，到化身海盜尋寶的帆船造型床，讓孩子們玩到不想離開！房內還貼心地放置玩具和嬰兒用澡盆，為全家留下開心回憶。

賴坤陽的家｜森林內的樹屋住宿，在清新山林中舒壓好眠

來到「嘉義」梅山，除了賞花、品茶，還能入住秘密樹屋！高架木屋民宿「賴坤陽的家」由喜愛大自然的老闆親手打造，依山勢而建的建築就像住進泰山的家，打開窗戶映入眼簾的是大片綠意樹叢。房內木材香氣十分療癒，每座樹屋還會配上一座專屬茶亭。住客有機會參與夜間生態導覽，透過老闆生動趣味的解說，認識這片土地孕育的動植物。

宮賞藝術大飯店｜熱血賽車床，滿足賽車迷奔馳渴望

賽車迷注意！若想睡在特製賽車床上，不妨入住「高雄」的「宮賞藝術大飯店」。飯店位於高雄火車站和美麗島捷運站附近，不僅交通便利，更提供多樣化的主題房型，讓旅人擁有豐富有趣的住宿體驗！其中熱門賽車主題房更是讓賽車迷和大小朋友為之瘋狂。賽車房的床鋪由貨真價實的二手賽車改建而成，保留賽車的精緻本體結合舒適床墊，飯店特別連結方向盤和PS4遊戲機，讓旅人在床上就能投入於賽車遊戲中，享受奔馳快感。

台南大飯店｜懷舊飯店日式套房，榻榻米臥鋪讓人一秒到日本

位於「台南」交通樞紐的「台南大飯店」歷史悠久，飯店陳設經典優雅，半世紀以來陪無數旅客度過旅途時光。飯店除了標準豪華房型之外，更提供日式套房，整體空間以和風設計貫穿，擁有雅致的日式拉門和榻榻米臥鋪，一踏進房間即被藺草香氣包圍，想念日本旅行時光的旅人不妨前來入住，在日式榻榻米上安心休息。

棚棚屋室內帳篷民宿Inn｜小木屋和帳篷床位，輕鬆享受室內露營

同樣在「高雄」的「棚棚屋室內帳篷民宿Inn」位於苓雅區，由民宿主人夫妻親自參與空間設計，使用大量原木裝潢，傳遞出自然溫暖氛圍，讓每位前來入住的旅人彷彿回到家一般。民宿提供背包客床位以及雙人套房兩種房型，其中背包客床位由迷你木屋以及可愛帳棚組成，獨立空間寬敞整潔，設施應有盡有，讓旅人在城市內也能享受露營樂趣。 「嘉義」特色民宿「賴坤陽的家」客房內充滿療癒木材香氣。圖/