義守大學、高雄萬豪酒店 簽「產學策略聯盟合約」

義守大學、高雄萬豪酒店17日簽訂「產學策略聯盟合約」，跨界整合資源以一條龍式的人才共同培育計畫，從大一開始的第一哩路接軌職場，由校內專業師資茁壯幼苗、高雄萬豪酒店專業級主管與主廚擔任業師增能加值，並提供實習機會和獎助學金補助，以「標靶精英主管就業培育」量身打造一技之長的畢業出路，以大教室、大校園概念，培養更多頂尖觀光產業菁英。

高雄萬豪酒店董事長張天吉表示，義守大學與萬豪合作是「強強聯手」。簽約儀式的過程中，張天吉特別為義大實習生準備高雄萬豪酒店的員工姓名牌，象徵每位在高雄萬豪酒店實習的義大生，都將會有最全面的職場培訓內容，教育與觀光產業共同培育學用合一之人才，打造學習與就業雙舞台。

義守大學觀光餐旅學院設有觀光學系、餐旅管理學系、廚藝學系、休閒事業管理學系，今年獲得遠見雜誌企業評比觀光餐旅類別全國第三，這次與高雄萬豪酒店的合作共享資源，結合義守大學今年建置完成全國首創的「Cooking Studio & Library」，可進行私廚實境秀，同時將生活美學注入於廚藝教學中，以精緻、質感路線朝廚藝科學、美學與綠色餐飲目標前進。

義守大學將規劃大師講座系列課程，邀請高雄萬豪酒店各部門主管前進校園，以飯店管理、廚藝教學、行銷企劃等內容，與義大學子分享與傳授經驗。