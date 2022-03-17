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全台區間照相重啟 出遊省荷包靠科技

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
出遊靠科技（福特提供）
出遊靠科技（福特提供）

國內旅遊恢復熱潮和花季到來，出發前除了檢查車況及規劃路線，值得特別注意的是交通部授權各縣市政府確認轄內區間平均速率執法（區間測速）之資訊安全無疑慮後，2022年度便可自行公告恢復執法，其中包含各大快速道路、隧道和知名景點公路更需注意。超速違規駕駛將依「道路交通管理處罰條例第33條」規定，處3,000元以上、6,000元以下罰鍰。

Ford主打符合Level 2等級的Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統及多項相關功能應用，可協助駕駛透過各種貼心輔助監控路況並即時因應，有效降低長途行駛時的負擔與壓力，讓車主與同車親友安心自在地享受旅途時光。

Ford導入iACC智慧型定速巡航調節系統，倘若行駛至區間測速路段時，駕駛可透過iACC智慧型定速巡航調節系統搭配0-200km/h內可作動的ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統（附低速跟車）、LCA車道導正輔助系統、TSR道路標誌識別輔助系統與導航圖資共同輔助於速限內前進，iACC智慧型定速巡航調節系統能在系統辨識路標速限前提下，自動協助駕駛調節定速至行駛中路段之速限。

如遇前車放緩車速，系統將同步放緩車速並維持車距；若前車駛離前方車道時，系統則自動恢復到該路段速限（結合駕駛設定之容差值速域）；當前車靜止並於3秒內起步時，系統則會自動跟隨前車繼續前行；超過3秒，駕駛只需按下方向盤Resume鍵或踩踏油門，即可回復此系統的運作。透過iACC智慧型定速巡航調節系統輕鬆行駛於安全速度內，除避免超速疑慮外，其穩定保持前進的速度和細膩煞車節奏也提升乘坐舒適性，降低長途行駛時乘客暈車的機率。

ISA 智慧型速限輔助系統可透過 LIM 速限系統與 TSR 交通標誌識別系統協同合作，當車輛超過該路段速限時，系統將發出警告並自動降速。系統附有容差值的設定（0~+10km/h），讓系統可符合駕駛的需求。

TSR道路標誌識別輔助系統是國內唯一支援雙重道路標誌的系統，可同時顯示速限和禁止超車告示，其藉由車輛前方攝影鏡頭監控及識別行駛路段之道路號誌，提醒駕駛目前行駛路段之交通速限，並於超速時透過提示音、儀錶號誌閃爍進行提醒，協助駕駛留意行駛路段之安全規定，降低駕駛者分心疏忽的機率，大幅降低超速被開罰單的風險，確保車輛在規範速限內安全行駛。

測速 罰單 鏡頭

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