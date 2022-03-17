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瞄準疫後高端旅遊市場 燦星旅今年拚損平

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
圖左為燦星旅總經理殳蓁蓁、右為董事長侯佑霖。記者林海／攝影
圖左為燦星旅總經理殳蓁蓁、右為董事長侯佑霖。記者林海／攝影

興櫃公司亞果遊艇2020年收購燦坤集團旗下的燦星旅遊53%，成為燦星旅的新主人，但隨後就碰上疫情爆發，燦星旅總經理殳蓁蓁表示，面對即將開放的國門與觀光復甦，接下來將會聚焦在高端旅遊上，今年目標要損益兩平。

亞果、燦星旅董事長侯佑霖表示，當初入主燦星旅，就是希望可以彌補亞果的不足，安排陸地上的行程，燦星旅未來也不會只做海洋、遊艇旅遊，讓兩者強項融合。

殳蓁蓁也說，過去旅行團都是起早趕晚，但疫後時代消費者對於旅遊期間的飯店要求、衛生安排等意識都提高，高端行程蓬勃發展，燦星旅未來就要瞄準企業服務、深度旅遊的市場，對台灣的旅遊市場也會更有幫助。

侯佑霖表示，併購燦星後，首先重整財務，先前已經減資過，接下來還要再增資，人才置換，並重新開出新的分公司，但對於今年旅遊市場還不是很看好，因此只是「準備年」。他也說，上半年至暑假的營收來源應該還是國旅為重，之後會找相對安全國家做一些小規模的國外旅遊，國外旅遊營收佔比應會在10~20%左右。

而飯店經營也會是未來燦星旅的重要任務，侯佑霖說，亞果與悅榕集團跨國共同打造的悅椿軒酒店希望在今年動工，預計最快在2026年營運，澎湖青灣也有別墅、飯店案預計年底通過環評，至於台灣也有一到兩個案子改為悅榕品牌，燦星旅都要在其中扮演重要角色。

遊艇 營收 興櫃

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