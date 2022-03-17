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明基透析取得馬來西亞醫材許可證 今年營收續添新動能

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
明基透析總經理黃士修表示，明基透析看好國內外洗腎市場的成長性，積極建構透析產品線布局。圖／明基透析提供
明基透析總經理黃士修表示，明基透析看好國內外洗腎市場的成長性，積極建構透析產品線布局。圖／明基透析提供

佳世達旗下的明基透析海外布局與一條龍策略奏效，2021年繳出亮眼成績，透析事業營收較去年同期成長近8成，創2014年公司成立以來新高；同時，明基透析所生產的明基血液透析器拓展海外市場也傳來佳音，於今年2月正式取得馬來西亞衛生部核發醫材許可證，預計將於本月開始出貨，正式進軍馬來西亞市場。

明基透析總經理黃士修表示，明基透析看好國內外洗腎市場的成長性，積極建構透析產品線布局，串聯旗下所投資的明基生物技術（上海）、凱圖國際（含台灣總公司、上海與泰國分公司）、印尼Frismed、國韶實業與醫強科技等夥伴，以全方位的血液透析解決方案為重點，於國內外提供一條龍完整的產品與服務。2021年因為一條龍與通路布局奏效，透析事業業績YoY成長近8成，創下歷年來新高點。

黃士修進一步說明，2021年是透析事業業務加速起飛的一年，各地市場多有亮眼斬獲。

台灣市場在產品與製程持續優化下，深獲市場肯定，目前台灣已有超過260家醫療院所使用過BenQ透析器產品，滲透率超過3成；中國血透市場持續加速全國通路布局，全年營收成長近200%。

而東協市場因疫情各地封城，2021年業務推廣略受影響，2022年持續積極佈局通路，繼菲律賓、泰國、越南與印尼之後，二月已取得馬來西亞醫材許可證，完整東南亞五國布局拼圖，三月起亦將開始正式出貨；明基透析未來與醫強透析液/粉搭配銷售，加上大陸出貨持續放大與東南亞五國完整布局，預估今年海內外整體業績可望維持高成長。」

東南亞五國（印、馬、泰、菲、越）中，馬來西亞人口雖僅約3000多萬人，卻是五國中的第三大經濟體，2018年馬來西亞的醫療總支出約為140億美元。根據USRDS 2018 Annual Report，馬來西來接受治療的末期腎病患者發生率為259 PMP（每百萬人），相當於每年新增近8000人，透析盛行率為1,357 PMP (每百萬人)，換算透析人口有4萬1千人。且馬來西亞為亞洲糖尿病患者人數最高的國家，五個成年人中便有一人患有糖尿病，可見透析設備與耗材的的市場需求龐大。

馬來西亞 明基 東南亞 佳世達

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