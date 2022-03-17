北台灣四大重劃區登場 北投士林科學園區最吸睛

據住展雜誌調查，今年北台灣將有四大新重劃區開始推案，包括台北市「北投士林科學園區」、新北市土城「運校重劃區」、桃園中壢「A20重劃區」與竹縣竹東「至善重劃區」等，將在當地掀起一股推案熱潮。住展雜誌研發長何世昌指出，重劃區開發初期因為「什麼都沒有」，房價通常比較便宜，等到開發成熟、什麼都有了，價格就貴了。但由於近期房價漲勢強勁，新開發的重劃區價位並不低，這些新重劃區房價是否能夠開高走高，頗受矚目。

北士科今年329檔出現第一波推案潮，有多個住宅案即將公開，進度最快的是家居建設「家居璽玉」，以及華固建設「華固文臨」，另外國泰、璞園、達麗、新潤等業者建案也在籌備之中；何世昌指出，北士科今年推案多在軟橋段，預估所有建案平均開價都會出現三位數天價，成交亦有機會挑戰三位數大關，成為北投新豪宅區可謂毫無懸念。

土城運校重劃區今年也將出現首波推案，分別是「天好運」、「天好運2」；其中，「天好運」原預計去年開賣，但因建照尚未取得而推遲至今年公開。運校重劃區位於頂埔地區，雖然當地新建案行情只有3字頭，落後土城、海山等市區一截，但運校重劃區新案開價卻一口氣飆上每坪45萬元上下，頗讓人跌破眼鏡。

機場捷運A20興南站重劃區被視為「青埔下一站」，由於規劃「田園住宅社區」，採低密度開發。由於青埔特區建案成交均價已漲到4字頭，高價案成交價已飆到5字頭，A20重劃區身價隨之跟漲，預料第一波推案開價從3字頭到4字頭不等，成交價將從3字頭起跳。

竹東至善重劃區僅有4公頃多，面積並不大，鄰近台大竹東分院，今年年後首宗推案「富廣和合」率先開賣，每坪開價30萬元。雖然新竹東區房市缺貨嚴重，關埔重劃區每坪成交價飆上60萬元，部份竹科客轉至竹東二重埔一帶購屋；然而，至善重劃區因位於竹東南側，距離關埔稍遠，往返竹科沒有二重埔地區那麼便利，目前成交價水位仍在2字頭。