蝦皮購物與OKmart 開啟雙向寄件服務
蝦皮購物2021年起推出實體店點「蝦皮店到店」支援用戶寄取貨服務，蝦皮店到店今日宣布攜手台灣超商業者OKmart，以「優化賣家服務」為出發，推出全新寄件優化服務，即日起，全台蝦皮店到店與OKmart皆開啟「蝦皮店到店雙向交寄」服務，為全台用戶增加方便的物流管道。
蝦皮購物指出，過去，賣家過去只能從「蝦皮店到店寄件到蝦皮店到店」、從「OKmart寄件到OKmart」；雙向寄件服務上線，新增了「蝦皮店到店寄件到OKmart」、「OKmart寄件到蝦皮店到店」的雙向寄件服務；買家選擇OKmart取貨，過去賣家只能從OKmart寄件，現在起賣家也可以選擇離家近的蝦皮店到店門市寄件，不受單一通路限制。
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