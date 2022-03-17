高雄首案公益區段徵收 七賢國中舊址將建全新複合社宅

高雄城中城大樓去年10月失火，現址拆除夷為平地，高市府於災後啟動首例公益性跨區區段徵收案，利用七賢中舊址興建複合式社宅，供城中城住戶移居，此案內政部土地徵收審議小組昨天才通過，高市府今天即動工拆除七賢國中舊校舍，執行火速，今早主持動工典禮的副市長林欽榮表示，「騰籠換鳥」之後，跨區徵收的兩地都將起復甦作用。

高雄七賢國中舊校舍今早動工拆除，怪手下鏟的一刻，象徵高雄公益性跨區區段徵收案啟動。主持拆除動工典禮的副市長林欽榮勾勒願景，指七賢國中舊址未來將比照「林口模式」，有全新的社區風貎，現地除斥資30多億由住都中心興建600戶社宅，另有1500坪長照、日照及托嬰等公共空間，此外規畫1000坪青創空間出租，至少會帶來1000個工作機會，帶動前金區復甦。

城中城大樓去年10月14日大火，高市府火速決定拆除建物改建公園，另相中距離不遠移作海洋科技研究中的七賢國中舊址1.2公頃土地，做為公益區段徵收用地，其中0.58公頃會做城中城住戶扺價地，0.62公頃興建複合式社宅。地政局長陳冠表示，全案徵詢390名城中城土地所有權人，回收率95%，88%表示同意。

林欽榮表示，海洋科研中心3月15日已遷至興達港，昨天內政部通過此案，現有三層樓校舍雖還沒達到年限，但獲審計部同意配合區段徵收拆除，預訂今年6月底前能夠拆完，年底更完成招商興建社宅。拆除期間他要求相關單位落實睦鄰，送禮金、耳塞，人夜及周休二日都停工，避免擾鄰。

他說，公益性跨區區段徵收是高雄的一次，曾拍過電影「八百壯士」的七賢國中舊址鄰近愛河與幸福川，基地適合比照「林口模式」，相信未來有助前金區復甦，至於城中城舊址，除闢建公園外，府北里周遭6棟建物牆面也會一併拉皮改造。