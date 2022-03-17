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預售、租屋糾紛層出不窮 新北地政邀專家解惑

聯合報 / 記者李定宇江婉儀／新北即時報導
台灣房地產市場交易熱絡，預售屋因價格較便宜，是不少民眾買房時心宜選項。圖為預售屋示意圖。本報資料照片
台灣房地產市場交易熱絡，預售屋因價格較便宜，是不少民眾買房時心宜選項。圖為預售屋示意圖。本報資料照片

過往民眾購買房屋時，因預售屋單價較成屋便宜、也不須一次付出上百萬元頭期款，是許多民眾心宜的目標，但預售屋交易無實體建物且未辦理產權登記，甚至蓋好後跟心中理想不符，進而發生許多爭議。為減少民眾租房、買賣糾紛，新北地政事務所本月起邀請專家舉辦多場座談，協助民眾了解購買預售屋及租屋交易風險。

近年來租屋糾紛層出不窮，經常有房東在臉書氣憤貼上房屋被房客弄成垃圾場的模樣，也有房客批評房東侵犯隱私，屢屢引發大眾關切討論。

新北淡水地政事務所本月25日辦理「放心租安心住-租賃宣導與案例分享」講座，邀請崔媽媽基金會法務組長曹筱筠講授，針對租屋新制舉辦講座，藉由關鍵法令說明及案例解析，分享其多年實務經驗。

另外，為增進民眾了解預售屋交易安全，新北市地政局及新店、三重、樹林、板橋地政事務所舉辦預售屋不動產交易安全系列講座。本月23日於樹林地政所邀請房產節目主持人張欣民、25日於三重地政所邀請台北大學不動產系教授劉維真、4月18日於板橋地政所邀請律師蘇錦霞、4月29日新店地政所邀請律師溫毓梅，為民眾講解預售屋相關制度。

新北市地政局表示，為宣導民眾不動產交易安全，新北市各地所透過講座，利用實務案例進行經驗交流與分享，協助民眾了解預售屋制度及交易風險。民眾購買預售屋及在外租屋，除多看、多聽，也需了解相關法令，才可避免產生糾紛。

預售屋 租屋 房東

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