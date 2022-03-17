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新北住都中心主動出擊 辦里民專屬說明會加速推動都更

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北住都中心開辦里民專屬都更說明會，今年1月首場就吸引板橋區江翠里72人參加。圖／新北住都中心提供
新北住都中心開辦里民專屬都更說明會，今年1月首場就吸引板橋區江翠里72人參加。圖／新北住都中心提供

都市更新法規與專業知識繁瑣，民眾難免有許多疑難雜症，新北住都中心開辦里民專屬都更說明會，從今年1月首場就吸引板橋區江翠里72人參加，宣導成效逐漸發酵，新北住都中心統計，目前已辦2場說明會，後續還有4場待辦。

位在三重區自強路四段、溪美街附近一處社區疑似為海砂屋，建物屋齡接近40年，一樓為店鋪住家、二至十樓為百餘戶住宅，部分住戶家中有混凝土塊掉落的情況，修補仍於事無補，只好用鐵板封住，居住安全堪慮。

當地溪美里里長葉仁德說，先前接觸過的整合開發業者對都更的說法不一，民眾資訊混亂，才希望住都中心前來辦理說明會，幫助民眾釐清觀念，了解市府的都更政策及海砂屋補助。

樹林區東昇里長詹麒叡表示，當地的大安路有整排房子的頂板及牆面出現壁癌，常有混凝土塊砸落，疑似為海砂屋，經常接到里民請託，尋求專業團隊來協助社區都更，好在住都中心現場勘查建物狀況後即將舉辦說明會，這對推動都更非常有幫助。

新北住都中心副執行長錢奕綱表示，針對新北市都更三箭範圍，住都中心主動分批通知200多個里辦公室表示，只要里長備妥場地，一通電話即可不限人次向中心申請專屬的「里民都更說明會」，以解決里民對都更法令及相關知識的疑惑。

錢奕綱指出，都更重建可約略分為三階段，一是「前期整合作業」、二是「中期都更程序」、三為「後期建築完工」，想了解都更的民眾可以透過里長申請里民都更說明會，中心專業團隊會協助民眾依序完成三階段，入住安穩的新家。

新北住都中心表示，目前已有多位里長提出申請，尋求社區開啟重建的契機。圖／新北住都中心提供
新北住都中心表示，目前已有多位里長提出申請，尋求社區開啟重建的契機。圖／新北住都中心提供

都更 海砂屋

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