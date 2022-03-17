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新屋首購族福音 特力攜手Atome讓買家具可先買後付
租屋族、新屋首購族要採購房屋裝修品有福了。來自新加坡的亞洲先買後付領導品牌「Atome」與台灣居家產業龍頭企業特力集團合作，至「特力屋」及「HOLA特力和樂」全台實體門市消費，都可享受先買後付、自動分三期零利率的便捷支付服務，Atome也將持續擴大台灣合作通路。
特力表示，集團投資永遠領先消費者需求一步，為提供與產品匹配的服務，滿足消費者需求進而提升購物體驗，此次和Atome合作，期望透過Atome的便捷與零息分期優惠，提供喜愛於特力屋及HOLA特力和樂消費的會員更多元的支付選擇，幫助會員彈性支配預算，讓裝修裝飾房子更沒負擔。
Atome台灣區總經理洪偉洲也說，體貼年輕夫妻、租屋族、新成屋首購族，需要利用僅限的預算規劃家的空間，透過Atome就可以無痛將帳單分三期零利率，簡單操作、免利息、沒有任何手續費或年費，輕鬆選購需要的居家用品，期待此次與台灣居家產業龍頭特力集團合作，能為其門市消費者提供多元支付服務，更帶來亮眼的業績與客單價的成長。
Atome自去年11月進軍台灣市場後，已和數百個來自時尚、美妝、生活家居、文創與運動等領域商戶合作，未來Atome也將持續投資台灣市場，為在地商戶打造更便利的消費與支付服務，並協助新世代族群帶來多元購物體驗。
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