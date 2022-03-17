快訊

直播／第27期疫苗首日預約率低 指揮中心下午2時記者會

福原愛給橫濱男情書曝光 撒嬌「最喜歡你的笑容」惹怒前妻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

板橋中古大樓比新成屋還夯！3年漲3成

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
江翠重劃區。圖／東森房屋
江翠重劃區。圖／東森房屋

東森房屋研究中心統計實價登錄系統，發現新北市板橋區近三年電梯大樓產品整體漲幅約9%，其中屋齡0年、1至5年之電梯大樓漲幅約1%；屋齡6至10年之電梯大樓漲幅則約7%；11至15年之電梯大樓產品漲幅則逾3成。

東森房屋華江一路加盟店沈裕勝經理分析，近年板橋房市熱點可分為新板特區以及江翠重劃區，前者因開發早以中古大樓交易為主，而相較於新成屋，中古大樓之公設比較低，一樣三房產品，特區內中古大樓產品具備空間及地點優勢，因此可以看見近年中古大樓產品隨著整體房市熱潮大幅升揚，平均單價約69萬元。

板橋另一房市熱點，江翠重劃區，沈裕勝表示，江翠重劃區可分為AB、C、DF以及FG四區，AB區鄰近板橋四三五藝文特區，綠覆率高，且中正路直行便可連結新板特區，房價卻遠比新板特區親民許多，目前行情約47~50萬元之間；C區則具備水岸景觀，且無快速道路高架橋經過，鄰近長江路商圈，生活機能佳，區域內行情坐落在50萬元左右，惟，AB與C兩區皆較靠近板橋殯儀館。

至於DE區，沈裕勝表示，DE區為江翠重劃區中最強勢之核心區，鄰近雙十路，目前行情約在55~65萬元之間，指標建案如已完銷之「潤泰峰匯」單價已站上7字頭，以及「忠泰本質」單價在65~70萬元。FG區則靠近華江橋，與北市一橋之隔具備交通優勢，且靠近民治街生活圈，具完備生活機能，行情落在55~60萬元間，指標建案如坐落華江橋頭之「僑蓮雄鋒」單價約在72萬元上下。

沈裕勝分析，江翠重劃區之買盤以自住客為主，其中四成為在地換屋族，六成為外地客，尤其相對北市親民之房價、一橋之隔之便利性以及未來之發展性，吸引許多市區外流客置產。沈裕勝表示，目前江翠重劃區三房加車位的物件月租金約在4萬元左右，投報率約2%，而重劃區外圍之公寓產品行情，長江路周遭約35萬元、華江橋附近則落在40~43萬元，若將總價設定在1,200萬元上下，便有屋況不錯之產品。

新北市板橋區近三年各屋齡電梯大樓單價漲幅。資料來源／東森房屋
新北市板橋區近三年各屋齡電梯大樓單價漲幅。資料來源／東森房屋

重劃區

延伸閱讀

開發金 今年獲利將再攀峰

中市大火6人死！隔壁大樓男住網咖一周 阮漢翔給1萬7000救急

俄入侵20天 基輔4棟大樓遭砲擊數十死 宵禁35小時

到板橋府中搭火車？鐵道迷不可不知的車站歷史

相關新聞

張榮華接任三立董事長 海董大兒子林旭信進董事會

三立電視今天召開臨時股東大會，已故董事長林崑海大兒子林旭信進入董事會，董事會也選任張榮華擔任董事長，高明慧擔任總經理，即...

中火遭批「火力全開」？台電：3機組停止發電非全開

台中今天空氣品質不佳，台中為「橘色提醒」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動，市區天空一片霧濛濛。中火從昨天中午起配合友善降載...

長榮被打到差點跌停 小股東慘遭割韭菜！公司派減資6成跟經營權之爭有什麼關係？

長榮（2603）15日召開法說會之後，在下午17時許，又舉行重大訊息記者會，宣布將減資6成、相當於每股減資6元，減資作法及幅度出乎市場意料之外，雖然長榮強調，減資原因是因為現金流量充沛...

為何30位「公家機關」工程師放棄鐵飯碗 加入才仍虧錢的新創公司？資深處長這麼說

30個捧鐵飯碗的國網中心工程師，為何願意辭職加入一家成立僅1年、迄今仍在虧損的新創公司？

高雄首案公益區段徵收 七賢國中舊址將建全新複合社宅

高雄城中城大樓去年10月失火，現址拆除夷為平地，高市府於災後啟動首例公益性跨區區段徵收案，利用七賢中舊址興建複合式社宅，...

強制成立管委會 營建署：僅對公告列管危險建物

行政院院會日前通過「公寓大廈管理條例」修正草案，內政部營建署表示，修正版本強制成立管委會的適用對象，僅對公告列管的危險建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。