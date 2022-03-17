板橋中古大樓比新成屋還夯！3年漲3成

東森房屋研究中心統計實價登錄系統，發現新北市板橋區近三年電梯大樓產品整體漲幅約9%，其中屋齡0年、1至5年之電梯大樓漲幅約1%；屋齡6至10年之電梯大樓漲幅則約7%；11至15年之電梯大樓產品漲幅則逾3成。

東森房屋華江一路加盟店沈裕勝經理分析，近年板橋房市熱點可分為新板特區以及江翠重劃區，前者因開發早以中古大樓交易為主，而相較於新成屋，中古大樓之公設比較低，一樣三房產品，特區內中古大樓產品具備空間及地點優勢，因此可以看見近年中古大樓產品隨著整體房市熱潮大幅升揚，平均單價約69萬元。

板橋另一房市熱點，江翠重劃區，沈裕勝表示，江翠重劃區可分為AB、C、DF以及FG四區，AB區鄰近板橋四三五藝文特區，綠覆率高，且中正路直行便可連結新板特區，房價卻遠比新板特區親民許多，目前行情約47~50萬元之間；C區則具備水岸景觀，且無快速道路高架橋經過，鄰近長江路商圈，生活機能佳，區域內行情坐落在50萬元左右，惟，AB與C兩區皆較靠近板橋殯儀館。

至於DE區，沈裕勝表示，DE區為江翠重劃區中最強勢之核心區，鄰近雙十路，目前行情約在55~65萬元之間，指標建案如已完銷之「潤泰峰匯」單價已站上7字頭，以及「忠泰本質」單價在65~70萬元。FG區則靠近華江橋，與北市一橋之隔具備交通優勢，且靠近民治街生活圈，具完備生活機能，行情落在55~60萬元間，指標建案如坐落華江橋頭之「僑蓮雄鋒」單價約在72萬元上下。