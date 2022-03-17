飯店業營收大減3成 搭危老列車瘋改建

疫情重創旅遊觀光，飯店積極求生，走改建或參與包租代管方案者眾多，房仲業者整理交通部觀光局最新資料後發現，相較於疫情前（2019年）在包括客房數、住用率、平均房價、房租收入、餐飲收入、總營業收入上，除客房數與平均房費減少幅度較小外，住用率無論國際與一般飯店均減少25%以上，而房租收入幾乎腰斬，所幸有減幅較少的餐飲收入貼補，但總營業收入依舊大減三成以上。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，疫情對於觀光業衝擊甚鉅，也讓許多業者思考轉型，無論是拆掉蓋新，或是轉戰社會宅，都是求生存下的無奈選擇。

徐佳馨表示，從營運狀況的幾個大項來看，能讓飯店有較佳營收表現的關鍵，依舊是住房，不過疫情衝擊大，即使降租依舊無助於提升住用率，連帶影響房租收入，其中一般飯店的影響又比觀光飯店明顯，無論是住房或是餐飲衝擊都比國際飯店明顯。

推估是國際飯店在疫情期間推出不少優惠專案，對於國人頗具吸引力，加上國旅盛行，國際飯店在這場疫情求生中，無論是住房或是餐飲，衰退幅度均較小，也因為這場疫情，許多飯店開始思考退場或搭上政策順勢轉型，這也為日後台灣若有爆發旅遊潮，現有空間是否能夠因應，埋下耐人尋味的伏筆。