新創USPACE進軍共享電動車 主打Tesla車款到府送還車

新創USPACE宣布，進軍共享電動車市場，推出新品牌「Udrive悠駕」，主打Tesla系列車款到府送還車，將號召千輛電動車加盟平台，改變傳統租車商業模式。

USPACE過去以共享車位平台為基礎，經過五年的停車場域開發，看好電動車市場的高速成長，開始拓展超級充電站建置，同步引進多輛特斯拉車款，讓用戶享受全新的租車體驗，並開放平台讓個人與租車業者加盟。

USPACE正式推出新品牌「Udrive悠駕」進軍共享電車服務，主打特斯拉系列車款，透過USPACE App，一鍵租車到府，省去繁雜的租用程序，為用戶打造最尊榮、貼心、便利的租車體驗。

「Udrive」的服務特色在於免費到府送還車（目前限雙北地區），並提供完整車輛教學，不用擔心對電動車的不熟悉與陌生，對於想體驗電動車及試駕不夠過癮的民眾提供另一個優質選擇，隨車還附贈品牌限量雨傘、礦泉水與面紙，如同送車到府一樣貼心。

USPACE表示，希望打造完美的租車體驗，為求提供用戶最乾淨的內裝以及安全的車況，每次出租與歸還時，專員皆會從內到外進行完善的檢查與清潔，在共享汽車如此競爭的市場提供最頂級的服務與最親民的價格，翻轉大家對一般租車的刻板印象。

「Udrive」服務目前為試營運期，全面半價優惠，Model 3一天平日僅需2980元，Model X則為7980元，接下來將會推出Model S與Model Y，提供每日100公里內免里程費的優惠，使用超級充電站費用全免，皆由平台買單，未來還將開放24小時即時租車到府，租車就像點外送一樣。

Udrive主推服務有另一大亮點，開放特斯拉（新車/二手車皆可）USPACE的租賃公司合法靠行（牌照將轉為R牌），像是加盟平台創業一樣，藉由Udrive平台協助運營車輛管理，共享分潤收益。USPACE計算，假設車輛一個月出租12天，每天租金4980元，每台車每月將會有近六萬元的收益，也可增加被動收入。