林伯豐：建議商務返國可放寬辦公與住家兩點一線移動

三三會理事長林伯豐今（16）日表示，在防疫優先前提下，為兼顧經濟發展，建議政府參考歐、美、日等國入境措施，針對疫苗已施打第三劑以及PCR檢測陰性者，縮短入境隔離為健康管理三天、自主管理七天；國人商務考察返國自主管理期間，也建議放寬「辦公室與住家兩點一線」移動。

三三會今日舉行3月份例會，並邀請中研院院士、前副總統陳建仁以「後疫時代的產業創新」為題發表專題演說。

林伯豐會前受訪時表示，產業界希望用科學依據來斷定健康管理的方式，譬如已打了三劑疫苗、檢測結果為陰性者，只要能做好健康管理三天、自主管理七天，自主管理期間，希望能放寬可在辦公室及住家兩點一線行動。換句話說，只要中途不前往其他場所，應開放可在辦公司、住家之間移動。

針對疫後經濟，林伯豐指出，這是全世界都在檢討，且是整體世界經濟環境的問題，我們應鼓勵外資企業在台發展，稅制也應給予優惠，譬如降所得稅、或是取消貨物稅及印花稅等。

陳建仁會後接受企業會員提問時表示，辦公室接觸的人有限，三三會若將相關建議反映給中央處情指揮中心，相信政府會認真檢討、配合。

林伯豐在致詞時也指出，台灣2月CPI年增率2.63%，連續七個月超過2%，俄烏戰爭爆發，通膨壓力持續升高，建議政府檢討降低營業稅、取消油氣類以外的貨物稅，以穩定物價，並協助企業取得正常營運所需資金。

另外，針對303大停電，造成各界對供電穩定的質疑，林伯豐也建議政府應以客觀、科學、務實的態度，用產業角度檢討未來台灣的能源政策。包含因應2050年淨零碳排，加速提出減碳路徑，重新檢討能源配比，發展再生能源也要兼顧環境生態，並降低再生能源躉購費率，同時希望鼓勵企業發展儲能政策能出現，透過智慧電網加強電網韌性，強化電網風險管理。

林伯豐也以目前美國、日本及德國等先進國家都仍保有核能一定比率，建議保留核能為基載電力，核二、三廠延後除役，以降低排碳係數，協助企業永續發展。