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中油煉製事業部新任執行長 由副執行長辛繼勤升任

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
中油煉製事業部新任執行長由副執行長辛繼勤(右者）擢升，中油總經理兼代理董事長李順欽（左者）今（16）日特地南下親自布達。圖／中油提供
中油煉製事業部新任執行長由副執行長辛繼勤(右者）擢升，中油總經理兼代理董事長李順欽（左者）今（16）日特地南下親自布達。圖／中油提供

中油煉製事業部新任執行長由副執行長辛繼勤擢升。中油總經理兼代理董事長李順欽今（16）日特地南下親自布達；並強調，辛執行長是領導煉製事業部走向未來挑戰的不二人選。

辛繼勤說：「從董事長手上接下印信的同時，就是責任的開始。感謝董事長的期勉，我一定全力以赴，率領事業部團隊共同展現團隊精神，再創佳績。」

今天的布達典禮低調而隆重，除由李順欽親自布達外，台灣石油工會理事長陳嘉麟、勞工董事蘇士元、副總經理邱家守、石化事業部執行長陳國棟等各事業部高層及工會幹部均前來觀禮。

辛繼勤是中央大學化工碩士，民國75年進高雄煉油廠擔任化學工程師，歷任大林廠技服課課長、技術組經理、煉製事業部企劃室主任、副執行長等職。

辛繼勤是中油公司煉製改善、油料輸儲調度的第一把交椅；李順欽讚許他「煉製和油品調度專家，為中油公司作出卓著的貢獻」；但他謙稱自己是「工程師」、「技術員」，專注在製程改善、工場去瓶頸與突破、製程創新與引進。

李順欽指出，放眼國際淨零趨勢對能源產業的巨大衝擊，全球油公司都對本身業務進行了必要的調整、重組和轉型，台灣邁向淨零的路徑隱然成形，中油也將在政策引導下，逐步走向轉型之路。在這個過程中，特別需要能「承先啟後」的領導者。對煉製事業部來說，更是如此。

李順欽說，這位領導者須一方面能掌握市場利基，發揮事業部可攻可守的生產調度彈性，作為公司銷售各類油品不可或缺的生產單位，不因為油品需求量的減少而退居第二線；另一方面，也能擘劃推動煉化轉型有關製程結構的調整，油品轉化成石化品的產銷調度。從以上兩個面向來看，辛執行長都是帶領事業部的不二人選。

中油公司 領導者

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