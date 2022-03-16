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現金股利僅給18元 長榮再發員工10個月年「中」獎金
全球貨櫃航運運費因疫情大漲，長榮海運去年稅後盈餘達2390億元，年增約880%，每股盈餘（EPS）45.57元，員工的年終獎金最高有40個月。昨天長榮通過財報等議案，年中將再發出獲利的0.5%作為員工酬勞、共13.03億元，初估平均每名員工可再拿到10個月的年中分紅獎金。
長榮表示，此員工酬勞將依照工作績效發放。
昨天長榮召開法說會，隨後宣布將進行上市以來第一次現金減資，總經理謝惠全表示，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，董事會決議減資6成，消除股數約31.75億股，每股將退還股東現金6元，減資後實收資本額將調整至約211.64億元。董事會也決議發放每股現金股利18元，加上6元的現金減資，合計每股將配發24元。
謝惠全表示，長榮整體營運展望良好，本次減資不會影響未來各項投資計劃。展望今年景氣，謝惠全今天在法人說明會中表示，去年是「營收節節升，獲利季季揚」，長榮2021年稅後盈餘達2390億元，年增約880%，每股盈餘（EPS）45.57元。謝惠全指出，需求大於供給，疫情讓塞港現象持續，歐美線簽高運價長約、缺工等種種因素，「運價欲小不容易」，樂觀看待海運市場前景。
但減資有好有壞，看法見仁見智，今日長榮盤中一度跌停表態，終場收143元，下跌9.49%。
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