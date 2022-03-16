高市賣地開紅盤 茂德張高祥8.8億搶楠梓千坪地

高雄市地政局今(16)日舉行本年度第一季土地標售，釋出包括楠梓高大特區、三民、鳳山、小港等區，計11標共12筆土地，總底價約14.2億元，總計吸引32封標單競標，最終有9標10筆土地標的順利脫標，標脫率81%，整體溢價率為29.7%，市庫總進帳約18.5億元。

本次標售最受矚目的楠梓區援中段二小段住四用地，總面積達1,346坪，是本季面積最大、底價最高的標的，共吸引4位投資人競標，包括華友聯、新春等知名建商，皆出價逾8億元搶標。

最終由地產界大咖茂德集團總裁張高祥以個人名義，大手筆加價2.8億，以總價8.8億奪標，溢價率達48%，每坪單價達66萬元，雖未及楠梓區日前由芳崗建設創下的88萬元新高價，但已將同區段同地目先前的40萬元紀錄改寫，成為本季最高單、總價雙冠王。

台灣房屋明誠龍勝加盟店店東馮紹清表示，楠梓受惠台積電設廠利多，帶動區域地價房價一路狂飆，目前在高雄想買土地，不是地主惜售不賣案源減少，就是價格開高高，因此標售只要釋出地段條件不錯的標的，勢必讓投資人競搶。

以援中段二小段住四用地來說，108年第三季標售僅以每坪29.9萬元標脫，時隔2年，直接飆高每坪66萬元，足見熱度之高。

馮紹清說，高大的千坪基地雖然不算方正，但佔地達1346坪，面積夠大又屬住四用地，且前臨新台17線後臨街，出入動線良好，有利規劃各類產品；加上離熱鬧的右昌商圈及家樂福商圈亦不遠，未來新台17線通車後對生活機能將更加分，以目前高雄大學特區預售與新大樓最高成交單價已有3字頭實力，推估未來部份優勢地段房價離四字亦不遠矣。

本季釋出共有5筆高坪一、二期重劃區土地，其中坪鳳段516-1地號400坪的住2用地，共吸引10位投資人競標，為本季標售最佳人氣王，另外坪鳳段484-3地號，面積約976坪的住3用地，亦有6封標封，最終由李姓自然人，以總價1.49億元，每坪單價15.2萬元得標，溢價率達52.4%，榮登本季溢價王。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東陳志遠表示，坪頂段與坪鳳段皆屬大坪頂新市鎮，近幾年各大建商陸續進駐推案，是南高雄新興的透天聚落，本季釋出的基地規模都相當可觀，最小從400坪起跳，最大至上千坪，加上地形條件都還不錯，有利於住宅規劃。

陳志遠說，大坪頂從高松路可接往小港市區，區內擁有佔地上萬坪的大坪頂運動公園，街區寬闊寧靜，以目前區內新透天房價，約1300~1500萬可入手，少數新華廈單價每坪15~16萬元左右，相較市區更為親民的房價，加上擁中鋼與臨海工業區就業人口紅利，因此成為不少在地就業客群的購屋熱區。

本季共釋出12筆土地，小港區就佔了一半，且面積都頗具規模，其中受矚目的標的，就是孔鳳段770坪住二用地。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，從去年第3、4季標售以來，孔鳳段土地皆由隆大營建一家獨拿，合計已斥資7.1億搶下約3千坪基地，本次釋出同樣吸引隆大等建商競標，不過最終由中鋼集團關係企業中欣建設，以總價1.78億元拿下，每坪單價23.2萬元，與隆大創下的同區段最高單價23.6萬元相差不遠，溢價率27.7%。

李家妮說，孔鳳段標的緊鄰孔宅綠園，面孔宅綠園坐向可享永久綠意景觀，且區內有明義國中小，學區完整，屬生活機能頗佳的住宅社區，目前該標的周邊的透天新建案，單戶總價行情約1200~1300萬元。

根據台灣房屋彙整高雄市地政局開發區土地標售紀錄，本季包括小港高坪二期坪鳳段住3用地、楠梓區援中段二小段住4用地，均創下同區段歷史標售新高單價。

李家妮表示，高雄近幾年公共建設開發有成，磁吸產業不斷進駐，再受台積電設廠紅利，產業科技S廊帶成形，由北到南串連整個大高雄前景再向上，期待未來金流、人流豐沛，更推動各大投資人錢進高雄積極佈局。