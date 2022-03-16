老牌旅店成改建熱門首選？凱林旅店1.2億成交 行情看俏

台北市中山區「凱林旅店」去年結束54年營運，據最新實價登錄，去年12月，整棟以1.2億成交，經查謄本，買方為富晟科技，經手交易案的仲介表示，將申請危老改建，推出單價百萬的小坪數住宅，目前還在談鄰地整合，盼能擴大基地規模，另，總計2021年雙北市已出現5筆包棟旅宿交易，總金額達38.8億元。

「富晟科技」除了買下凱林賓館外，旁邊的兩棟透天厝也一起拿下，包括旅館，總計1.89億元，土地共85.91坪，換算土地單價約221萬元，土地使用分區為住宅區，「富晟科技」的公司營業登記涵蓋不動產營業開發，不排除新買家打算再整合相鄰住宅，申請危老改建，打造首購住宅新案。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫情期間旅宿業經營不易，加上飯店的管銷成本高，所以當面臨營運壓力時，就有可能考慮退場止血；由於旅店重視房客往來的便利性，通常地點具有交通優勢，加上近年雙北的老屋重建風氣盛行，在土地資源稀缺的情況下，許多屋齡符合危老條件的老牌旅店，就成了市場上的當紅炸子雞。

台灣房屋中山民生加盟店店東蕭佑寯分析，「凱林旅店」位在新生北路二段東側，屬於民權吉林生活圈，近捷運中山國小站、行天宮，擁有街邊小吃攤、日式餐廳、特色餐廳等，生活及交通機能便利，以這裡目前的5年內大樓行情來說，每坪約落在85~95萬元。

蕭佑寯指出，這次買家以221萬元取得土地，價格相當合理，且該旅店依照住三土地的法定容積率225%估算，容積單價約98萬元，如果未來循危老管道取得容積獎勵，可望進一步稀釋容積單價，而中山區現今的住宅新案，行情動輒百萬以上，因此進行危老重建的效益頗高，因而吸引買家出手。

依基地現況來看，該地鄰近捷運站，土地面積約86坪，加上中山區向來是低總價交易的熱區，所以未來推案，頗適合規劃首購型小宅。

第一建經研究中心副理張菱育指出，政府在2017年推出《危老重建條例》，只要土地和建物的所有權人全數同意，都可向地方政府申請危老改建，不受土地面積大小限制；且危老還享有重建期間免繳地價稅，重建後兩年內減半徵收地價稅及房屋稅等稅賦優惠，頗具誘因。