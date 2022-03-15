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佛心來著！萬物皆漲 這家生乳捲領導品牌原味不漲價

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導
亞尼克董事長吳宗恩開心端出招牌原味生乳捲，強調沒漲價。　　　蔡靜紋／攝影
亞尼克董事長吳宗恩開心端出招牌原味生乳捲，強調沒漲價。　　　蔡靜紋／攝影

食品糕點業今年以來面臨原物料成本高漲，近期又因俄烏戰爭持續拉高，不少店家撐不住紛紛調漲售價。台灣生乳捲領導品牌「亞尼克」董事長吳宗恩表示，生乳捲成本已經提高10%之多，是否漲價反映成本會「邊走邊看」，目前招牌原味生乳捲還是維持原價，僅新產品反應原物料及輸運成本訂價。

「亞尼克」持續擴展據點，今（15）日揮軍台北東門永康商圈，開設第24間分店「永康東門店」，並首度推出限定店才有的「北海道霜淇淋」。吳宗恩表示，雖然因疫情導致永康商圈光觀光客減少，但有別其他品牌鎖定觀光客，亞尼克是以在地客戶為主，而永康商圈屬於住商混和區，人口密集度高，附近又有不少公家機關，符合亞尼克現階段開設社區型分店的策略。

亞尼克去年業績不受疫情影響，生乳捲銷售持續刷新歷史紀錄。吳宗恩分析，亞尼克有90%營業額來自外帶，因而受影響較少；目前考量疫情對大賣場的衝擊較大，新設據點會往街邊店移動，永康東門店即為一例，今年還將開設兩個據點，其一是6月底、7月中旬於桃園火車站附近展店，屆時在六都就都有據點了。

為吸引永康東門店在地粉絲，亞尼克推出多項活動，包括開幕首三日(3/15-3/17)每日前30名消費者可享100元優惠價購買「亞尼克生乳捲－原味」一條；再來是開幕首月於新門市單筆消費淨額滿1,699元，即贈「康寧餐盤」，滿3,000元現場再免費加贈「原味生乳捲」一條；第三是開幕首月加入新門市LINE@好友，即可抽「100元折價券」，限量抽出；第四則是開幕首月於社群IG或FB打卡購買手工餅乾隨手包系列現折50元，送完為止。 永康東門店的開店首月日期是指即日起至今年4月15日前。

此外，在台北冰品一級戰區的永康街，亞尼克永康東門店特別拿出最強項的北海道純淨乳源製作「北海道霜淇淋」，讓客人不用搭飛機，便能享受嚐起來口感綿密、味道清爽、呈現鮮乳自然風味的北海道霜淇淋。

「亞尼克」董事長吳宗恩　　　蔡靜紋／攝影
「亞尼克」董事長吳宗恩　　　蔡靜紋／攝影

尼克 北海道 疫情

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