禾聯碩總經理：原物料上漲 是今年營運變數

家電大廠禾聯碩（5283）去年雖面臨原物料全面上漲的壓力，不過，在全年營收創高下，全年仍繳出亮眼成績，總經理林欽宏表示，今年全年銷售及營收仍看成長，主要的銷售重心仍在冷氣空調及電視，今年小家電也將持續成長，不過俄烏戰爭推升原物料成本續攀升，將是今年全年的觀察重點。

禾聯碩去年全年營收63.63億元，年成長5.5%，以全年營收來看是續創歷史新高表現，但去年全年稅後純益為7.8億元，年減17%，全年每股稅後純益為10.69元，也低於前一年的12.73元，但仍是該公司連續第六年賺逾一個股本。

總經理林欽宏表示，去年全年營收持續創高，但獲利卻是較前一年下滑17%，最主要的原因就是去年所有上游金屬原物料價格，包括金、銀、銅、鋁及鐵，另外，塑膠及運費也都是全面上漲，在多數上漲的原物料成本都自行吸收下，去年獲利才會呈現較前一年下滑。

對於今年營運展望，林欽宏則是表示，在極端氣候之下，天氣逐年越來越熱，冷氣及空調相關產品，需求維持成長，未來幾年市場需求預期都可維持正向，也有利禾聯碩營運表現。

另外，禾聯碩過去以冷氣空調及電視為二大主力產品，近年來積極打拓展在小家電及冷凍櫃領域的產品線，也逐漸展現成果，近年推出銷售不錯的直立式冷凍櫃及各式小家電包括，360。轉向吸塵器、DC微電腦WiFi壁掛扇、全能煮廚鍋、二合一無扇葉風扇、抑菌王風扇及自動洗地機等多項小家電，都是壓傳統小家電再加值不同的新功能。

林欽宏表示，多數產品線今年銷售都可望維持正向，全年營收仍將力拼再優於去年表現，再創歷史新高，不過延續去年的因素，原物料成本的上漲仍是影響今年的最大變數。